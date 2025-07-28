الإثنين 28 يوليو 2025
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صحة ومرأة

مشروبات طبيعية ترطب الجسم وتمده بالطاقة والانتعاش فى الطقس الحار

مشروبات طبيعية
مشروبات طبيعية

تشهد مصر حاليا موجة حر شديدة، حيث تتخطى درجات حرارة الطقس 42 درجة ما يؤثر على المواطنين بشكل سلبي.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الخروج فى هذا الطقس مع ضرورة شرب الماء الوفير والجلوس فى مكان جيد التهوية مع ارتداء الملابس الخفيفة.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل مما يجعله عرضة للجفاف والإرهاق وفقدان الطاقة، لذلك يحتاج الإنسان إلى مشروبات طبيعية تساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة، بالإضافة إلى منح الإحساس بالانتعاش والطاقة لمواجهة حرارة الطقس.

 

مشروبات طبيعية ترطب الجسم فى الطقس الحار 

وأضافت مرام، أن هناك مشروبات طبيعية ترطب الجسم وتمده بالطاقة والانتعاش فى الطقس الحار، منها:-

  • عصير الليمون بالنعناع، وهو غني بفيتامين C الذي يعزز المناعة، ويساعد النعناع في تبريد الجسم وتنشيط الدورة الدموية، وهو سهل التحضير حيث يعصر الليمون ويخلط مع الماء البارد وأوراق النعناع الطازجة ويمكن إضافة عسل للتحلية.
  • عصير البطيخ، يحتوي على نسبة عالية من الماء أكثر من 90%، مما يجعله من أقوى المشروبات المرطبة، كما يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات مهمة، ويخلط البطيخ في الخلاط مع قليل من عصير الليمون ويقدم بارد.
  • مشروب الخيار والنعناع، وهو غني بالماء والمعادن التي تعوض السوائل المفقودة، والنعناع يضيف انتعاش، حيث يقطع الخيار ويخلط مع النعناع وعصير الليمون والماء البارد.
  • ماء جوز الهند الطبيعي، وهو مصدر ممتاز للإلكتروليتات الطبيعية التي تساعد في تعويض الأملاح والمعادن التي يفقدها الجسم بالتعرق، يشرب مباشرة طازج بدون إضافات.
  • عصير البرتقال مع الجزر، وهو غني بفيتامين C وبيتا كاروتين، يمنح الجسم طاقة طبيعية ويحافظ على نضارة البشرة، حيث يعصر البرتقال والجزر معا ويشرب بارد.
  • الشاي الأخضر المثلج، يحتوي على مضادات أكسدة قوية، ويساعد على زيادة النشاط والحيوية دون رفع الحرارة الداخلية للجسم، ويحضر الشاي الأخضر ويترك ليبرد ثم يضاف إليه الليمون أو النعناع.
  • عصير الأناناس مع جوز الهند، وهو مزيج استوائي مرطب وغني بالمعادن والفيتامينات، يعزز الطاقة ويمنح إحساس بالانتعاش، ويخلط الأناناس الطازج مع ماء أو حليب جوز الهند ويقدم مثلج.

 

نصائح لتعزيز الترطيب في الصيف

وتابعت، أنه لترطيب الجسم فى الصيف، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

  • شرب 8 أكواب ماء على الأقل يوميا.
  • الابتعاد عن المشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالكافيين لأنها تسبب فقدان السوائل.
  • إضافة شرائح الفواكه مثل الليمون والبرتقال للماء لإضفاء نكهة طبيعية.
  • تناول الخضروات والفواكه الغنية بالماء مثل الخيار، الطماطم، الفراولة، والعنب.
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الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية أبرزها، نصائح «الصحة» لتجنب مخاطر الطقس الحار

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أعراض الإجهاد الحراري، احذريه فى الطقس الحار

 

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الطقس الحار الصيف مشروبات طبيعية ترطب الجسم ترطيب الجسم صحة الصحة الدكتورة مرام عيسى

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