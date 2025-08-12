بعد رحيل مودريتش، ترتيب قادة ريال مدريد في الموسم الجديد

حدد الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بقيادة تشابي ألونسو، ترتيب قادة الفريق في الموسم المقبل، بعد رحيل لوكا مودرتيش قائد الملكي السابق.

وكشفت شبكة أخبار "ذا أثليتك" ترتيب قادة فريق ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

وأصبح داني كارفاخال هو القائد الأول لريال مدريد في الموسم المقبل، ويأتي من بعده فيدي فالفيردي في المركز الثاني، ثم في المركز الثالث فينيسيوس جونيور، وفي المركز الرابع تيبو كورتوا.

وكان برشلونة ودع كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويفتتح ريال مدريد الدوري الإسباني بمواجهة أوساسونا يوم 19 أغسطس الجاري.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة تيرول النمساوي وديا

فيما أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه للمباراة الودية أمام تيرول النمساوي، والتي تجمعهما اليوم الثلاثاء في النمسا، في ختام الاستعدادات للموسم الجديد.

وكان ريال مدريد خاض مباراة ودية واحدة هذا الصيف وحقق فيها فوزًا على ليجانيس برباعية لهدف، ولم يخض الفريق جولة تحضيرية نظرًا لمشاركته في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي شهدت خروجه من الدور نصف النهائي.

تشكيل ريال مدريد أمام تيرول النمساوي

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام تيرول النمساوي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو كاريراس، دين هويسن، إيدير ميليتاو، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: داني سيبايوس، أوريلين تشواميني، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، إبراهيم دياز.

فيما يتواجد على دكة البدلاء كلا من: لونين، فران جارسيا، داني كارفاخال، ديفيد ألابا، رودريجو، جونزالو جارسيا، فران جارسيا، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، دييجو أجوادو، يانيز، تياجو، روبرت مارتن.

موعد مباراة ريال مدريد وتيرول النمساوي

ويلتقي فريق ريال مدريد في مباراة ودية فريق تيرول النمساوي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب تيفولي بمدينة إنسبروك بالنمسا، في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

موعد مباراة ريال مدريد وتيرول

وتنطلق المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، على ملعب يتسع لنحو 17 ألف متفرج، حيث ستكون أول مواجهة للفريق الملكي أمام الجماهير منذ مشاركته في كأس العالم للأندية الشهر الماضي.

وفاز ريال مدريد في مباراته التحضيرية الأولى على ليجانيس بنتيجة 4-1، وأحرز الأهداف كل من إبراهيم دياز وهويسن وميليتاو بالإضافة إلى تياجو بيتارش.

يُذكر أن ريال مدريد سبق له مواجهة الأندية النمساوية في 25 مناسبة عبر مختلف البطولات، حيث حقق 15 انتصارًا، وتعادل 6 مرات، بينما تلقى 4 هزائم، وهذه ستكون المواجهة الأولى أمام تيرول الذي يحتل المركز العاشر في الدوري النمساوي الممتاز للموسم الماضي.

تنقل المباراة على المنصات الرقمية الرسمية لنادي ريال مدريد، بما في ذلك قناته على يوتيوب والقناة التلفزيونية للنادي.

