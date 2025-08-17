محافظ أسوان يناقش آليات تطبيق قانون الإيجار القديم في المدن الـ10 بالمحافظة

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة سبل وآليات تطبيق قانون الإيجار القديم، حضره اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، فضلًا عن رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي الجهات المختصة.

قانون الإيجار القديم

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أثناء رئاسته لمجلس المحافظين أمس فيما يتعلق باتخاذ الحكومة جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفقًا لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عليه.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور إسماعيل كمال أن الدولة عازمة على تصحيح الأوضاع القائمة منذ عشرات السنين بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف، ولذا فقد تم تشكيل لجان الحصر الواردة بالقانون بنطاق الـ 10 مدن على مستوى المحافظة.

حصر شامل لكافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم

ووجه إلى أهمية إعداد حصر شامل لكافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية وتصنفها ما بين متميزة ومتوسطة وإقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار، مع إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ليتم البدء فى التطبيق للقيمة الجديدة المحددة بداية من شهر سبتمبر المقبل.

وأشار إسماعيل كمال إلى أن مشروع القرار الذى وافق عليه مجلس الوزراء ينص كذلك على أن تشكيل اللجان يضم ذوى الخبرة والكفاءة لممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية حتى تخرج هذه اللجان بنتائج دقيقة، وتطبيق القانون بحيادية تامة.

وأشار إلى أن هناك إقرارًا سيقدمه المواطن يتحمل فيه المسئولية القانونية فى حال عدم ثبوت صحة، أو إخفاء معلومات ذات صلة بالموضوع، كما أن هناك جداول معنية بلجان الحصر للاسترشاد بالمعايير والضوابط الفرعية فى عملها، وأنه وفقًا لمشروع القرار أيضًا يتعين على اللجان أن تنتهى من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، ويصدر قرار من المحافظ بما تنتهى إليه اللجان، ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة.

