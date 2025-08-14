بعد استقرار الأحوال الجوية بأسوان، إعادة تشغيل حركة الملاحة النهرية (صور)

أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أنه تم إعادة تشغيل حركة الملاحة النهرية فى مياه نهر النيل وبحيرة ناصر، علاوة على انتظام العمل بالطرق السريعة الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وأسوان / أبو سمبل البرى، طريق أسوان / القاهرة، وذلك عقب استقرار الأحوال الجوية وهدوء العاصفة الترابية.

وكلف بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجهات للتعامل مع أى متغيرات فى الطقس أو أحداث طارئة نتيجة للمتغيرات المناخية وتقلبات الطقس خلال الفترة الحالية.

فيما أوضح المهندس بحرى سامى البربرى مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان بأنه نظرًا لهدوء العاصفة الترابية وتحسن ونقاء الجو وزيادة مدى الرؤية الأفقية فقد تم إستعادة النشاط الملاحي فى مسار أسوان / الأقصر، وبحيرة ناصر، مع التنبيه المشدد باتخاذ الحذر أثناء الإبحار وعدم التخطي بالمنحنيات ومنعطفات النهر الحادة، وعدم الرعونة واتباع كافة تعليمات الإبحار الآمن والمنضبط.

وأشار إلى ضرورة عدم التخطي بالمواضع المذكورة وترك المسافات البينية الآمنة بما لا يقل عن 200 متر فى التتابع الطولى، مع ترك مسافة آمنة على الجانب بين المركب والآخر المار بجانبها بما لا يقل عن 40 مترا، وهو الذى يتطلب معه الالتزام والحرص على سلامة الأرواح حيث أنه لا وجه للاستعجال حتى لا يحدث عشوائية فى مغادرة المراسى للإبحار لتلافى أى تصادمات والحفاظ على السلامة العامة.

