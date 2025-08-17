وكيل الصحة بالإسكندرية يتفقد مستشفى طلبة سبورتنج

قام الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمستشفى طلبة سبورتنج، حيث كان في استقباله الدكتور محمد خميس جمعة مدير المستشفى.

ويأتي ذلك في إطار متابعة تقديم الخدمات الصحية بمحافظة الإسكندرية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

وشملت الزيارة تفقد أقسام الطوارئ والاستقبال، الجراحة، العمليات، الداخلي، العناية المركزة، واطمأن على الحالات المرضية، خاصة الأطفال بأقسام العناية المركزة.

كما ناقش مع فريق العمل عددًا من المقترحات التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتذليل أي معوقات للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة.

وأشاد بالجهود المتميزة للعاملين بالمستشفى تحت قيادة الدكتورة شاهيناز مصطفى مدير فرع التأمين الصحي بشمال غرب الدلتا، وبالأقسام المتخصصة التي تمثل قيمة مضافة للمنظومة الصحية بالإسكندرية، ومن أبرزها:وحدة عمليات القلب المفتوح للأطفال، برنامج زراعة القوقعة ومركز السمعيات ومركز التخاطب، وقسم الغسيل الكلوي للأطفال، وحدة علاج أورام الأطفال.

كما أشاد بمنظومة التشغيل والجودة ومكافحة العدوى، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التواصل الفعّال مع المرضى وذويهم لضمان رضاهم ورفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة.

وأكد الدكتور محمد خميس مدير المستشفى، حرص إدارة المستشفى على التعاون والتكامل مع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، بما يساهم في تقديم خدمة طبية متكاملة وسريعة للمرضى في مختلف التخصصات.

ورافق وكيل الوزارة خلال الزيارة الدكتورة حنان أنور وكيل المديرية،الدكتورة شريهان فؤاد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال السياسي والدكتورة شيماء فضالي مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار خطة مديرية الشئون الصحية لمتابعة أداء المنشآت الصحية بشكل مستمر، والوقوف على احتياجاتها الفعلية، وسعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن السكندري.

