الثلاثاء 29 يوليو 2025
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محافظات

بحث 43 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين بقرى ومراكز الفيوم

لقاءات خدمة المواطنين،
لقاءات خدمة المواطنين، فيتو

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة، لبحث الحلول المناسبة لشكاواهم ومطالبهم، وتحقيق التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يسهم فى توفير الخدمات اللازمة لأبناء المحافظة.

لقاءات نائب محافظ الفيوم

وعقد  نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية زاوية الكرادسة التابعة لمركز الفيوم، بحضور  خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، التقى خلاله 11 حالة، تم بحثها مع مديري الإدارات الخدمية في نطاق المركز.

 

لقاءات السكرتير العام

كما عقد سكرتير عام المحافظة، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحث خلاله  12 حالة، وذلك بحضور  محمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس، وممثلي الإدارات الخدمية بالمركز.

لقاءات السكرتير العام المساعد

وعقد  سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحث خلاله  20 حالة، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، وممثلي الإدارات الخدمية.

نوعيات المشكلات بالقري والمراكز

تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها، بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات  للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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كما تم التوجيه بدعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.

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