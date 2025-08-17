خبيرة أسواق مال تكشف اتجاه البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة

البورصة المصرية، تعد البورصة المصرية واحدة من أبرز الأسواق المالية في المنطقة، حيث تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمارات في الآونة الأخيرة، حيث شهدت البورصة المصرية العديد من التحولات والاتجاهات الجديدة التي تؤثر على حركة السوق وحالة المستثمرين.

وخلال السطور التالية تسلط “ فيتو” الضوء على أبرز هذه التطورات وأثرها على الاقتصاد المصري.

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

مؤشرات

مرحلة من الانتعاش بعد فترة من التباطؤ

ومن جانبها قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة أسواق المال لــ “فيتو”: خلال الشهور الأخيرة شهدت البورصة المصرية مرحلة من الانتعاش بعد فترة من التباطؤ التي مرت بها نتيجة للضغوط الاقتصادية والتحديات العالمية، كما عادت البورصة لتسجل ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشراتها الرئيسية، خاصة بعد التراجع الكبير في قيم الأسهم نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع التضخم المحلي.

تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

وتابعت سليم قائلة: في الوقت نفسه، تزايدت السيولة في السوق نتيجة لتحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما انعكس إيجابًا على حركة الأسهم. هذا الانتعاش جاء مدعومًا بإجراءات حكومية تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن التوقعات المتفائلة بشأن القطاعين المالي والعقاري.

وأشارت سليم إلى أن الأسهم المصرية تواصل جذب انتباه المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، فمع تصاعد الاهتمام بالتحول الرقمي والابتكار، بدأ العديد من الشركات الكبرى في البورصة المصرية، مثل شركة "السويدي إليكتريك" و"جي بي أوتو"، بتوسيع نطاق أعمالها بشكل كبير داخل السوق المحلي وخارجه هذا التوسع ساهم في رفع قيمة أسهمها وجذب استثمارات جديدة.

ماجى سليم - فيتو

زيادة في حجم التداولات

ومن جهة أخرى، شهدت بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة أيضًا زيادة في حجم التداولات، مما يشير إلى تزايد الاهتمام بتوزيع الاستثمارات على مختلف القطاعات.

كما أصدر البنك المركزي المصري مؤخرًا مجموعة من القرارات المهمة التي كان لها دور كبير في استقرار السوق المصرى، حيث تم رفع سعر الفائدة بنسبة 2% في خطوة تهدف إلى السيطرة على التضخم وحماية الجنيه المصري، هذه السياسة النقدية كان لها أثر مزدوج، من ناحية دعم قيمة العملة المحلية، ومن ناحية أخرى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المالي المصري.

خطة لطرح مزيد من الشركات الحكومية في البورصة

ونوهت سليم إلى أنه تم الإعلان عن خطة لطرح مزيد من الشركات الحكومية في البورصة خلال السنوات القادمة، وهو ما يعزز من حجم السوق ويزيد من فرص الاستثمار في الشركات ذات الإمكانات الكبيرة.

ورغم الانتعاش الملحوظ في البورصة المصرية، لا تزال هناك تحديات تواجه السوق على المدى القصير، يأتي على رأس هذه التحديات التضخم المتزايد، والظروف الاقتصادية العالمية، مما قد يؤثر على قوة الجنيه المصري وزيادة تكاليف الإنتاج، كما أن هناك حاجة ملحة إلى مزيد من الإصلاحات في البنية التحتية لسوق المال، لضمان استدامة هذه الانتعاشة وتوسيع قاعدة المستثمرين.

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية

مؤشرات - فيتو

التقنيات الحديثة وتحسين الأداء المالي

جدير بالذكر من المتوقع أن تساهم التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة في تحسين الأداء المالي للشركات المدرجة، وبالتالي زيادة قيمة الأسهم، كما تعتبر البورصة المصرية من الأسواق الواعدة التي تشهد تطورًا ملحوظًا رغم التحديات التي تواجهها، حيث إن الانتعاش الحالي في السوق يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري واهتمام المستثمرين بالفرص التي توفرها السوق مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية واتجاهات التوسع في القطاعات المختلفة، يبدو أن البورصة المصرية ستظل مركز جذب هام للاستثمارات المحلية والدولية في المستقبل القريب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.