السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات سعر جرام الذهب فى مصر اليوم السبت

الذهب
الذهب

سعر جرام الذهب، تراجعت أسعار الذهب من جديد بنحو 10 جنيهات خلال حركة تعاملات اليوم السبت 16 أغسطس 2025، ليبلغ إجمالى التراجع فى الأسعار حوالى 15 جنيها على مدار حركة البيع والشراء اليوم، وذلك بجميع الأعيرة بسوق الصاغة. 

وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة على مدار الساعة. 

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5185 جنيها.  

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4530 جنيهًا.  

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3887 جنيها.  

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36360 جنيها.

الذهب من أهم الأصول الاستثمارية

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية.

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم في الصاغة

 

 

الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصرية

ويعتبر الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصري، ويشغل مكانة خاصة لدى الأفراد كمصدر للزينة، ووسيلة للادخار، وأداة استثمار آمنة في ظل تقلبات السوق، ومع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، اتجه الكثير من المصريين إلى شراء الذهب كملاذ لحفظ القيمة وضمان الاستقرار المالي. 

أنواع الذهب المتداولة في مصر

ينتشر في السوق المصري عدة أنواع من الذهب، أبرزها:
-المشغولات الذهبية: وتصنع عادة من عيار 21 و18، وتستخدم في الزينة والهدايا.
-السبائك الذهبية: وهي ذهب خام، وتعد الخيار المفضل للمستثمرين.
-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم أيضًا في الاستثمار والادخار.

العيارات الشائعة

العُيارات المتاحة تختلف حسب درجة نقاء الذهب، وأكثرها شيوعًا:
-عيار 24: ذهب نقي بنسبة 99.9%، يُستخدم غالبًا في السبائك.
-عيار 21: الأكثر رواجًا في مصر، يستخدم في المشغولات والجنيهات.
-عيار 18: يُفضل في المجوهرات ذات التصاميم الراقية.
-عيار 14: ظهر كخيار اقتصادي يناسب شرائح أوسع من المستهلكين.

تسعر الذهب في مصر

يتحدد سعر الذهب في السوق المصري بناءً على عدة عوامل:
-السعر العالمي للأوقية (الأونصة).
-سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
-تكاليف المصنعية التي تختلف من محل لآخر.
-العرض والطلب داخل السوق المحلية.

حركة البيع والشراء على الذهب 

وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات بالفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.  

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب في مصر

  • السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

الاستثمار في الذهب

جدير بالذكر أن الاستثمار في الذهب يعد من أهم الأدوات المالية الآمنة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، كما أن الذهب يحافظ على قيمته على المدى الطويل، ويعتبر ملاذًا آمنًا وقت الأزمات فى كل أنحاء العالم، حيث زاد الإقبال على شراء الذهب كوسيلة لحفظ المدخرات، خصوصًا بعد تقلب أسعار صرف الجنيه وارتفاع الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السوق المحلي سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب الأصول الاستثمارية أنواع الذهب المتداولة في مصر

مواد متعلقة

آخر تطورات سعر الدولار فى البنوك منتصف تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية

تراجع أسعار الذهب في الصاغة بمنتصف حركة تعاملات اليوم

آخر تطورات أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت في البنك المركزي

أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم السبت 16 أغسطس 2025

انخفاض سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم السبت

هذا العيار سجل 5200 جنيه، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 16 أغسطس 2025

أقل من 48.40 جنيه، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت

الأكثر قراءة

غرق في رأس الحكمة، نقابة المهن التمثيلية تكشف سبب وفاة تيمور تيمور

وفاة مدير التصوير الشاب تيمور تيمور، ونقابة المهن التمثيلية تنعاه

الدوري المصري، الزمالك يسقط في فخ التعادل السلبي أمام المقاولون العرب

ترتيب فرق الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية

تقود تحت تأثير الخمر؛ القبض على فنانة عربية صدمت سيارة على محور 26 يوليو

مصدر أمنى يكشف ملابسات وفاة شخص داخل قسم شرطة بالجيزة بسبب التعذيب

أمطار رعدية على الجنوب وخفيفة في الشمال، حالة الطقس غدا الأحد

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

خدمات

المزيد

تراجع أسعار سيارات هيونداي الهايبرد في السوق المصرية خلال أغسطس

سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضيوف في المنام وعلاقته بشراء منزل جديد

هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟ أمين الفتوى يجيب

عاوزة ألبس الحجاب ولكني مترددة ماذا أفعل؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads