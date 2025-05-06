الثلاثاء 06 مايو 2025
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اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025

مؤشرات التحليل الفنى
مؤشرات التحليل الفنى

 التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، خلال حركة التعاملات، لتسجل عودة قوية جديدة بحركة التعاملات بعد موجة من الاضطرابات والتذبذب على مدار الأشهر الماضية، ليقفز المؤشر الرئيسي فى سوق المال “إيجى إكس 30”، إلى مستويات تخطت الـ 32.232 نقطة بحركة التعاملات. 

اقرا التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 5 مايو 2025

 

مؤشرات التداول - فيتو  
مؤشرات التداول - فيتو  

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم 

 

حركة المؤشرات بجلسة اليوم بسوق المال

  • وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13%  عند مستوى 32.232 نقطة
  • وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.06%  عند مستوى 9521 نقطة
  • وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2%  عند مستوى 12948 نقطة
  • وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية عند مستوى 3348 نقطة.

 

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المؤشر الرئيسي EGX30، فيتو 

المؤشر الرئيسي EGX30 

 استأنفت  القوى الشرائية ظهورها خلال جلسة تداولات اليوم، الأمر الذي دفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إلى الاقتراب من منطقة المقاومة الكامنة عند الـ31,200 نقطة، ليصل خلال تعاملاته أدنى من المنطقة الأخيرة بقليل عند مستوى الـ32 ألف نقطة. 


يختبر المؤشر حاليًا منطقة المقاومة الكامنة بين الـ 31,000-31,200 نقطة، والتي تمثل تحديًا كبيرًا للقوى الشرائية، حيث إن الإختراق الواضح والمؤكد أعلى من تلك المنطقة المذكورة مؤخرًا مصحوبًا بزيادة في أحجام التداول، من شأنه أن يولد إشارة بالتعافي على الأجل القصير، كما سيمهد الطريق أمام المؤشر لأن يستهدف منطقة المقاومة التالية والكامنة بين الـ 31,600-31,800 نقطة. 


وبالتالي، يجب مراقبة سلوك السوق عن كثب حول المستويات الحالية لتقييم ما إذا كانت هناك إمكانية لاستمرار الزخم الشرائي واختراق المؤشر أعلى من منطقة المقاومة الرئيسية الكامنة عند الـ 31,000-31,200 نقطة، أما في حالة ظهور الضغوط البيعية، ننصح المستثمرين الذين لديهم مراكز أما في حالات استثمارية كبيرة بجني جزئي للأرباح لحماية مكاسبهم، وعلى الصعيد الآخر، ننصح المستثمرين الراغبين في الاحتفاظ بمراكزهم الاستثمارية كما هي بتفعيل حد الإيقاف الوقائي أدنى من منطقة الدعم الكامنة عند الـ 30,600 نقطة، للحفاظ على إدارة المخاطر بشكل فعال.
 

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مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة E، فيتو 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

 استهل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أولى جلسات تداول الأسبوع الحالي باختراق قوي أعلى من المنطقة الرئيسية والكامنة عند الـ9000 نقطة، ليرتفع خلال جلسة اليوم فوق مستوى 9000 نقطة، الأمر الذي يشير إلى تجدد الزخم الصاعد وتحسن معنويات السوق. 


في الوقت الحالي، من المرجح أن يعاود المؤشر اختبار منطقة المقاومة الحاسمة والكامنة بين مستوى الـ 9,000 نقطة والـ 9,100 نقطة المنطقة التي سيتم تفقد قوة الزخم الشرائي عندها مجددًا، حيث إنه في حالة الاختراق المؤكد والثابت أعلى من تلك المنطقة، سوف يعزز ذلك من احتمالية استمرار الاتجاه العام الصاعد على المدى القصير بشكل كبير، كما سيمهد الطريق أمام المؤشر لاستهداف قمم جديدة.

 

وبناء على ذلك، يجب مراقبة سلوك السوق عن كثب حول المستويات الحالية، لتحديد ما إذا كان الزخم الشرائي قادرًا على دفع المؤشر بالاختراق أعلى من منطقة المقاومة الكامنة بين الـ9,000-9,100 نقطة، وفي الوقت نفسه، لا يزال حد الإيقاف الوقائي لدينا بالكسر الصارم أدنى من مستوى الدعم الكامن عند الـ 8,775 نقطة، وذلك لتقليل المخاطر السلبية المحتملة.

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