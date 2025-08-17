محافظ قنا يكرم العاملين بمكتب الاتصال السياسي

كرّم الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، العاملين بمكتب الاتصال السياسي بديوان عام المحافظة، تقديرًا لمجهوداتهم المتميزة وإخلاصهم في أداء عملهم، وذلك عقب انتهاء دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب وكذا دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

أشاد المحافظ بالدور البارز الذي قام به فريق العمل في سرعة التعامل مع طلبات النواب بغرفتي البرلمان "النواب والشيوخ"، ومتابعتها مع الجهات المختصة والرد عليها خلال الدورة البرلمانية الماضية، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 15 ألفًا و588 طلبًا، فيما تم الانتهاء من 15 ألفًا و40 طلبًا، وهو ما يعكس نسب إنجاز مرتفعة كان لها أثر إيجابي في خدمة المواطنين وتحقيق معدلات أداء متميزة.

تحسين بيئة العمل وخدمة أبناء محافظة قنا

وقام المحافظ بتكريم العاملين بمكتب الاتصال السياسي، موجهًا لهم الشكر على إخلاصهم وتفانيهم، ومشيدًا بأدائهم المشرف الذي يعكس صورة مشرفة، مؤكدًا أن محافظة قنا تزخر بالكفاءات والكوادر المتميزة، وأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع لإبراز هذه الطاقات وتسليط الضوء عليها بما يسهم في تحسين بيئة العمل وخدمة أبناء المحافظة.

من جانبهم، أعرب العاملون بالمكتب عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمحافظ قنا على لفتته الكريمة وحرصه على تكريمهم، مؤكدين استمرارهم في بذل المزيد من الجهد والعطاء لإنجاز المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.

