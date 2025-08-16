تنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء بنجع حمادي في قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، حملة مكبرة ضمن أعمال الموجة الـ 27 لإزالة التعديات، وذلك في نطاق المدينة، وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بالتصدي لمخالفات البناء.

أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة سطح بالدور الثامن علوي بدون ترخيص، إلى جانب فك الشدة الخشبية بالدور السابع علوي بشارع 30 مارس بمدينة نجع حمادي.

تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم في قنا

وأوضح حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بأن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم تنفيذا لتوجيهات محافظ قنا، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات بناء، وأن الحملات مستمرة لرصد وإزالة أي تعديات في مهدها حفاظًا على الانضباط العمراني وهيبة الدولة.

تأتي هذه الحملات استكمالًا لخطة الدولة في فرض الانضباط العمراني والتعامل بحسم مع أي مخالفات أو تعديات على أراضي الدولة أو البناء بدون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل محافظة قنا جهودها في تنفيذ الإزالات الفورية والتصدي لكافة أشكال التعديات، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين وتحقيق بيئة عمرانية آمنة ومنضبطة تواكب خطط التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.