محمد عبد الجليل يكتب: عودة "حسونة السبع" في فيلم التوت والنبوت في قنا !!.. متهم يشهر الآلي ويفرض الإتاوة على الباعة في الأسواق. "يا شيخ العرب، خلاص ما بقاش فيه سوق للناس، خلصت الحكاية"

هذا المشهد المتداول على صفحات السوشيال مديا يذكرنا بـ"التوت والنبوت"، حين كان "حسونة السبع" يفرض سطوته على أهل الحارة، يتكرر اليوم في محافظة قنا، لكن هذه المرة ليس حكاية من فيلم، بل واقع مرير يفرض نفسه على باعة بسطاء يكسبون رزقهم بصعوبة.



شخص يفرض إتاوة على الباعة الجائلين، لا يخشى أن يشهر سلاحه الآلي في وجوههم، والأسوأ من ذلك، أن هناك من يزعم أنه يتجول بـ "كلاشنكوف" في الشوارع.

الباعة الجائلون بين مطرقة الحاجة وسندان الخوف



"ادفع عشان تعيش" هذه هي المعادلة التي أصبحت تحكم حياة الباعة الجائلين في قنا، ففي الوقت الذي يسعى فيه هؤلاء البسطاء إلى توفير لقمة العيش لأسرهم، يجدون أنفسهم مضطرين لدفع إتاوة شهرية أو يومية لبلطجي لا يكتفي بتهديدهم، بل يتباهى بسطوته عليهم، وكأنه يمنحهم "الأمان" مقابل أموالهم، تمامًا كما كان يفعل "حسونة" في الفيلم.



هذا الموقف ليس مجرد اعتداء على الأفراد، بل هو اعتداء على كرامة مجتمع بأكمله، فكيف يمكن لبلطجي أن يتحكم في حياة المئات من البسطاء، ويتجول بأسلحته في الطرقات دون أن يوقفه أحد؟

إشارة إلى الداخلية



يأتي هنا دور وزارة الداخلية التي تبذل جهودًا كبيرة في القبض على الخارجين عن القانون. وهذا واضح تماما من الاستجابة الفورية في مطاردة هؤلاء البلطجية وخلال ساعات سيكون المتهم في قبضة الشرطة.

