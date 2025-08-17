بعد هجومه على فيريرا، ميدو: الزمالك أفضل من الأهلي وبيراميدز

كشف أحمد حسام "ميدو"، العضو السابق في لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن كل المشاكل التي تواجه نادي الزمالك تم حلها، وأن لدى الزمالك فريقا جيدا، واصفًا نادي الزمالك بأنه أفضل دفاعيًا من النادي الأهلي ونادي بيراميدز.

الزمالك عنده فريق محترم وجاب لاعيبه كويسه

كما وجه أحمد حسام "ميدو" الانتقاد لـمدرب الزمالك يانيك فيريرا، بسبب لعب بدونجا وشحاتة معًا في نصف الملعب، قائلًا: "مفيش إلا ماتشين الأهلي وماتشين بيراميدز بس اللي ممكن تلاعب شحاتة ٨ فيهم.. غير كدة مع احترامي لكل فرق الدوري مفيش ولا فرقة عندها اللعيبة اللي تخليك تلعب بدونجا وشحاتة في نص الملعب".

وقال أحمد حسام ميدو عن الزمالك: "الزمالك عنده فريق محترم وجاب لعيبة كويسة وكل المشاكل اللي كانت بتواجه الفريق برة الملعب وكانت مأثرة علينا بشكل كبير معظمها اتحل.. رأيي ان الزمالك أفضل دفاعيا من الأهلي ومن بيراميدز، ودلوقتي الفريق عنده دكة كويسة".

وتابع ميدو قائلًا: "بس لازم نلعب بأحسن ١١ ويتثبتوا.. لازم نلعب بصبحي، وعمر، والونش، وحسام، وبينتايج، وشحاتة، وآدم كايد، وناصر ماهر، وشيكو بانزا، وألڤينا، وعدي الدباغ، وعبد الله يلعب آخر نص ساعة".





ميدو يهاجم مدرب الزمالك فيريرا

وكان أحمد حسام "ميدو" قد هاجم مدرب الزمالك في تغريدة سابقة، عبر منصة أكس، حيث قال: "أي مدرب يبدأ بدونجا في تشكيل الزمالك تعرف انه مدرب مابيعرفش يقيِّم اللعيبة كويس.. أي مدرب يبدأ بناصر ماهر وينج رايت بالذات بعد ماتش سيراميكا تعرف إنه مش عايش معانا!!".

مدرب الزمالك يانيك فيريرا، فيتو



وأضاف أحمد حسام ميدو: "أحمل ضياع نقطتين مهمين جدًا لمدرب الزمالك وبصراحة كلمة فيريرا مش قادر أنطقها.. خسارة عدم استغلال الانطلاقة الجيدة للفريق أمام سيراميكا..الدوري لسه طويل بس منافسين الزمالك شرسين وما بيضيعوش نقاط بسهولة، والموسم ده مش محتاج أخطاء زي الأخطاء اللي حصلت امبارح.. العب بتشكيل صح وبلاش فتي!!".

الجدير بالذكر أن الزمالك تعادل، أمس السبت، مع نادي المقاولون سلبيا بدون أهداف، في الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز، في حين حقق الزمالك الفوز في الأسبوع الأول على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لا شيء.

