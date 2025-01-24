كيفية العناية ببشرة الرضع وعلاج مشاكلها

بشرة الرضع حساسة، وكذلك جهاز المناعة لديهم، في حين أن هناك العديد من الطفح الجلدي الطبيعي لدى الأطفال حديثي الولادة، فإن المواد الكيميائية والعطور والأصباغ الموجودة في الملابس والمنظفات ومنتجات الأطفال يمكن أن تسبب تهيج بشرة الطفل حديث الولادة وجفافها واحتكاكها وطفحها الجلدي، ومع ذلك، هناك الكثير مما يمكن القيام به لحماية الطفل من مشاكل الجلد.

العناية الطبيعية ببشرة الرضع

العناية ببشرة الرضع بسيطة للغاية، فيجب دائمًا اتباع قول “الأقل أفضل”.

بعض النصائح للمساعدة في حماية الطفل من الإصابة بالحساسية والطفح الجلدي:

تجنب الاستحمام المتكرر - أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع خلال السنة الأولى من العمر - يزيل الزيوت الطبيعية التي تحمي بشرة الطفل، وقد يؤدي ذلك إلى جعل بشرة الطفل ضعيفة وجافة، وقد يؤدي أيضًا إلى تفاقم الإكزيما.

باستثناء اللعاب وتغيير الحفاضات، لا يتسخ الأطفال حديثي الولادة كثيرًا، يحافظ الاستحمام بالإسفنج مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع على نظافة الطفل بأمان، وبين الحين والآخر، نظف فم الطفل ومنطقة الحفاض بقليل من الماء أو المنظف.

الاستحمام بالإسفنج مرة واحدة في الأسبوع (أو حتى أقل) هو الأفضل للمواليد الجدد مع وجود الحبل السري متصلًا.

لا تستخدمي منتجات الأطفال المعطرة في الأشهر الأولى، فقد يؤدي ذلك إلى تهيج بشرة الطفل الرقيقة.

اغسلي ملابس الطفل قبل ارتدائها، استخدمي فقط منظفات الغسيل الخاصة بالأطفال الخالية من العطور والأصباغ، واغسلي ملابس الأطفال والفراش والبطانيات بشكل منفصل عن غسيل الأسرة، أو استخدمي نفس المنظف للعائلة بأكملها.

جفاف بشرة الأطفال حديثي الولادة: الإكزيما

لا تتطور معظم مشاكل بشرة الأطفال حديثي الولادة، مثل الإكزيما أو طفح الحفاضات، خلال الشهر الأول أو الثاني، وتظهر الإكزيما على شكل طفح جلدي أحمر مثير للحكة في الغالب على الوجه وفروة الرأس، عند المرفقين، وخلف الركبتين.

بعض النصائح حول منع جفاف الجلد وتهيجه والإكزيما:

قللي من استخدام الصابون واجعلي وقت الاستحمام قصيرًا.

حدي من استخدام منتجات بشرة الأطفال المعطرة، وإذا كانت بشرتهم جافة، استخدمي فقط المرهم أو المستحضر على مناطق الجلد الجافة.

تأكدي من أن الطفل يرتدي ملابس ناعمة فقط، ويفضل أن تكون من القطن.

استشيري طبيب الأطفال حول استخدام المستحضرات أو الكريمات المتاحة دون وصفة طبية لعلاج الإكزيما، فقد يحتاج الرضيع إلى علاج بوصفة طبية.

العناية ببشرة الطفل: طفح الحفاضات

في أغلب الأحيان، يحدث طفح الحفاضات بسبب بلل الحفاضات المتسخة، كما يمكن أن يتطور الطفح الجلدي عندما لا يتم تجفيف بشرة الطفل بشكل صحيح بعد الاستحمام، وفي بعض الأحيان، تتسبب عدوى البكتيريا أو الخميرة في طفح الحفاضات، والأطفال الذين يتناولون المضادات الحيوية معرضون بشكل خاص لعدوى الخميرة وطفح الحفاضات لأن الأدوية تسمح بنمو الفطريات.

لا تتطلب معظم أشكال طفح الحفاضات رعاية طبية، ولعلاج طفح الحفاضات - ومنع المزيد من مشاكل الجلد لدى حديثي الولادة:

تحققي من الحفاضات بشكل متكرر.

غيّري الحفاضات فورًا عندما تكون مبللة أو متسخة.

اغسلي منطقة الحفاضات بمنظف خفيف خالٍ من العطور أو ماء عادي، إذا كان الطفح الجلدي شديدًا، استخدمي زجاجة رذاذ لتنظيفها دون فرك.

استخدمي قطعة قماش ناعمة ونظيفة، وليس مناديل الأطفال، وقد يؤدي العطر أو الكحول الموجود في بعض المناديل إلى تهيج وجفاف بشرة الطفل.

جففي الطفل برفق، ولا تفركيه، اتركي منطقة الحفاض تجف تمامًا في الهواء قبل وضع حفاض جديد.

ضعي طبقة سميكة من الفازلين أو مرهم وقائي.

ضعي طبقة سميكة من الفازلين أو مرهم وقائي. تجنبي استخدام بودرة الأطفال.

راجعي طبيب الأطفال إذا لم يختفي الطفح الجلدي في غضون يومين إلى ثلاثة أيام، وإذا كان الطفح الجلدي ناتجًا عن الإكزيما أو عدوى بكتيرية أو خميرة أو حالات أخرى، فقد تحتاجين إلى علاج بوصفة طبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.