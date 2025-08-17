الأحد 17 أغسطس 2025
حوادث

تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة بأسلوب المغافلة في الزيتون

متهم، فيتو
متهم، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة بأسلوب المغافلة عقب ادعائه مساعدتها وتوصيلها بسيارته في منطقة الزيتون 15 يوما على ذمة التحقيق.

سرقة مشغولات ذهبية من سيدة بالزيتون 

وكان قسم شرطة الزيتون بالقاهرة تلقى بلاغا من (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة القليوبية) بتضررها من أحد الأشخاص لاستيلائه منها على مشغولات ذهبية بالمغافلة عقب ادعائه مساعدتها وتوصيلها بسيارته.

وبالفحص وإجراء التحريات، تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - "له معلومات جنائية").

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين وخاصة السيدات كبار السن والاستيلاء منهن على مشغولاتهن الذهبية.
وأضاف المتهم بارتكابه (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "حسن النية" (عامل بمحل مصوغات – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب).      

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

