ورشة عمل عن الصحة واللياقة البدنية بمنتدى الطفل المصري بالشرقية

أكدت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ورئيسة اللجنة المحلية الدائمة لمنتدى الطفل، أن المنتدى يُعد نموذجًا عمليًا لتمكين الأطفال وتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة في قضاياهم ومساهمين في بناء مستقبلهم، مع تقديم الدعم الكامل لـ ١٠٦ أطفال من أعضائه، انطلاقًا من الإيمان بأهمية الاستثمار في النشء ليصبحوا قادة المستقبل.

تنمية المهارات الشخصية

وأوضحت هبة حمد مديرة وحدة حماية الطفل، أن المنتدى ينظم منذ انطلاقه سلسلة من اللقاءات والأنشطة المتنوعة، بهدف تنمية مهاراتهم الشخصية والصحية والاجتماعية والثقافية والنفسية.

الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة

ونظمت اللجنة المحلية بمنتدى الطفل ضمن خطة لجنة الصحة بالمنتدى، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، ورشة عمل عن ممارسة الرياضة وتأثيرها على الصحة العامة، وذلك بوحدة الطب الرياضي، بمشاركة ٣٠ عضوًا من البنين والبنات من أعضاء المنتدى، بحضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد البسطويسي مدير الإدارة العامة لتنمية النشء.

واستهل الدكتور حسن الحاوي، مدير وحدة الطب الرياضي، فعاليات الورشة بالترحيب بالمشاركين، والتعريف بخدمات الوحدة المتخصصة في تقديم الرعاية الرياضية والعلاجية لأبناء المحافظة بأسعار رمزية وخدمات مدعومة من وزارة الشباب والرياضة.

فوائد ممارسة الرياضة

كما ألقى الدكتور محمد عطية محاضرة تناولت فيها فوائد ممارسة الرياضة وتأثيرها على الصحة العامة عناصر اللياقة البدنية بالاضافة كيفية حساب السعرات الحرارية وأهمية الرياضة كأسلوب حياة للوقاية من أمراض العصر واختُتمت الورشة بتنفيذ مجموعة من التدريبات الرياضية العملية للبنين والبنات على أجهزة وحدة اللياقة البدنية، مع إجراء قياسات جسمية للكشف عن تشوهات القوام، وطرق علاجها والوقاية منها.

وجاء ذلك في إطار خطة محافظة الشرقية لتعزيز حقوق الطفل وتنمية قدراته القيادية، وتحت رعاية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واصلت وحدة حماية الطفل بالمحافظة أنشطتها ضمن فعاليات منتدى الطفل المصري بالشرقية، لإعداد جيل واعٍ وقيادي من الأطفال والشباب.

