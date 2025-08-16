تقود تحت تأثير الخمر؛ القبض على فنانة عربية صدمت سيارة على محور 26 يوليو

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على فنانة تحمل جنسية إحدى الدول العربية، أثناء قيادتها سيارة ملاكى تحت تأثير الخمر واصطدامها بسيارة أخرى أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان.

حادث محور 26 يوليو

تلقى المقدم محمد السعوي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان بدائرة المركز، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين أن إحدى السيارات تقودها “س. ج” فنانة عربية كانت في حالة غير طبيعية، حيث انحرفت يمينا ويسارا على الطريق واصطدمت بمركبة خاصة بأحد الأشخاص.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة كانت تهذي بكلمات غير مفهومة وتفوح منها رائحة الخمر عقب توقيفها من قبل الأهالي الذين لاحقوها بعد الحادث وتمكنوا من السيطرة عليها حتى حضور الأجهزة الأمنية.

وتم التحفظ على الفنانة العربية والسيارة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.