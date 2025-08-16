بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

شهد طريق الطاهري بمنية النصر، في محافظة الدقهلية إصابة 6 أشخاص بجروح متفرقة بالجسم، جراء حادث تصادم دراجات نارية على الطريق، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث تصادم دراجات نارية على طريق الطاهري بمنية النصر

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجات نارية على طريق الطاهري بمنية النصر.

اسماء المصابين الستة في الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، ونقل المصابين إلى مستشفى منية النصر، وبالفحص تبين إصابة كل من: فؤاد حسن الشربيني حسن، 25 سنة، مقيم بكفر علام، بجرح قطعي بالرأس حوالي 12سم وجرح تهتكي بالركبة اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، والسيد طلال العدل، 23 سنة، مقيم بكفر علام، باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، كريم محمد شوقي حسن، 16 سنة، مقيم بميت حديد، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب محمد إبراهيم بحرو، 20 سنة، مقيم بالحوامدية، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ومصطفى السيد أحمد، 19 سنة، مقيم بسوهاج، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وإبراهيم محمد السيد الخولي، 16 سنة، مقيم بميت حديد، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

عمل الإسعافات اللازمة للمصابين

وجرى عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

