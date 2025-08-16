الشرقية تستعد لتوديع اثنين من أبنائها ضحايا حادث الوادي الجديد

لم يكن صباح اليوم يوحي بمأساة ستسكن قلوب أهالي قرية الجعفرية بمركز أبوحماد،محافظة الشرقية إلا أن القدر كتب سطره الأخير على طريق الداخلة – العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

لقمة العيش تختطف العمر.. مصرع شابين من الجعفرية في تصادم مأساوي

فبينما كان الشابان محمد شكري شفيق الطحاوي (38 عامًا) وأحمد مجدي منصور (36 عامًا) في طريقهما إلى عملهما في مجال الري المحوري، حيث اعتادا تركيب "البيفتات" لري الأراضي، اصطدمت سيارتهما بسيارة ميكروباص في حادث مروع، لتتوقف رحلتهما في الحياة فجأة، تاركين خلفهما حزنًا ثقيلًا وصدمة بين الأهل والأصدقاء.

احد ضحايا الحادث،فيتو

كانا عونًا للجميع.. أبوحماد تودع شابين جسدا معنى النبل والوفاء

الأهالي الذين يعرفونهما عن قرب، تحدثوا بدموع عن أخلاقهما الطيبة وسعيهما الدائم وراء لقمة العيش، مؤكدين أنهما خرجا صباحًا ككل يوم بحثًا عن الرزق، ولم يعودا إلا في نعشين.

احد ضحايا الحادث،فيتو

لم تتمالك نساء القرية دموعهن، فيما وقف رجالها مذهولين أمام الخبر الذي هزّ القلوب. في شوارع الجعفرية مركز ابوحماد محافظة الشرقية، خيّم الصمت وامتلأت العيون بالدمع، فالفقيدان لم يكونا مجرد شابين، بل أخوين للجميع. تعالت أصوات البكاء عند سماع خبر الحادث، واحتضن الأهالي بعضهم بعضًا في مشهد من الحزن الخالص، وكأن القرية بأكملها فقدت أبناءها. وحتى من لم تربطهم بهما صلة قرابة، شعروا أن رحيلهما فقد شخصي، فهما من الوجوه المألوفة التي كانت تملأ المكان بالود والابتسامة.

الوجع يزداد مع الساعات.. الأهالي يترقبون وصول جثامين ضحايا الحادث المروع

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانيهما إلى مثواهما الأخير بمقابر القرية، فور وصولهما من المستشفى عقب استكمال الإجراءات القانونية وتصريح النيابة العامة، وسط أجواء من الحزن والدعاء لهما بالرحمة والمغفرة.

احد ضحايا الحادث،فيتو

مصرع وإصابة 15 شخصًا في تصادم ميكروباص بسيارة ربع نقل بالوادي الجديد

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 جثث و12 مصابا لمستشفى الداخلة العام.

وتبين تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل بطريق الداخلة – العوينات، أسفر عن مصرع “محمد شكري شفيق عبد الرحمن، 38 عاما من محافظة الشرقية، محمود طيرى خضرى بصري، 32 عاما من محافظة الأقصر، أحمد مجدى منصور عبدالحليم، 36 عاما”.

كما أصيب: محمود ابراهيم الحسين 30 عاما، أسيوط، كريم خالد علي، 9 أعوام، أسيوط، حازم إسماعيل أبو حسيبة 13 عاما، مروان إسماعيل أبو حسيبة 15 عاما، أسيوط، آدم خالد علي 10 أعوام، أسيوط، محمد أحمد حسين 11 عاما، أسيوط، أمين أحمد محمد حسين، 13 عاما، محمد جمال اسماعيل 10 أعوام، أحمد علي عبدالرحمن 36 عاما، مصطفى عبد الرحمن علي 30 عاما، مصطفى زكريا محمد 12 عاما، إسماعيل جمال شحاتة 9 أعوام، وجميعهم من محافظة أسيوط.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثث المتوفين لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، وجرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

