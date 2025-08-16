السبت 16 أغسطس 2025
مانشستر سيتي يتقدم على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول (صور)

مانشستر سيتي أمام
مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

تقدم مانشستر سيتي، علي نظيره وولفرهامبتون، بهدفين مقابل لاشيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم اليوم السبت، على ملعب "مولينيو" في افتتاح مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2025-2026.

وافتتح هالاند التسجيل لصالح السيتي في الدقيقة 34، بينما أضاف تيجاني ريندرز الهدف الثاني بالدقيقة 37. 

وتواجد النجم المصري عمر مرموش علي مقاعد البدلاء في مباراة اليوم رفقة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون، حيث يمثل ذلك موسمه الكامل الأول مع السكاي بلو.

تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تشكيل وولفرهامبتون أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: خوسيه سا.

الدفاع: توتي جوميس، وإيمانويل أجبادو، مات دوهيرتي.

الوسط: ديفيد مولر، جواو كيميتش، أندريه، هوفر.

الهجوم: مارشال مونيتسي، لارسن، بيليجارد.

موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

وانطلقت مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون 

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

واكتفى مان سيتي بالتأهل الصعب إلى دوري أبطال أوروبا، حيث حسم الأمر في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

