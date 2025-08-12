إيفرتون يعلن رسميًا ضم جاك جريليش من مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، رسميا التعاقد مع جاك جريليش لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأكد البيان الرسمي الذي أصدره نادي إيفرتون عبر موقعه الإلكتروني، أن جريليش انضم إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأشار إيفرتون إلى أن اللاعب الإنجليزي صاحب الـ29 عامًا، سيرتدي القميص رقم 18 مع الفريق خلال الموسم الحالي 2025-2026.

وتعد صفقة جريليش هي السادسة لنادي إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد ضم كل من: تشارلي ألكاراز، ثيرنو باري، مارك ترافيرز، وآدم أزنو، وكيرنان ديوزبيري هال.

وينتقل جريليش إلى إيفرتون في موسم 2025/2026 بعد أن خاض 157 مباراة مع مانشستر سيتي، مسجلًا 17 هدفًا على مدار أربعة مواسم مع النادي.

وحصد جريليش الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة خلال فترة وجوده في مانشستر.

لاعب تشيلسي ينتقل إلى إيفرتون لمدة 5 مواسم

وكان كيرنان ديوسبيري هال لاعب تشيلسي انتقل إلى فريق إيفرتون، بشكل رسمي.

إيفرتون يتعاقد مع كيرنان هال لاعب تشيلسي

وأعلن إيفرتون في بيان رسمي، تعاقد النادي مع ديوسبيري هال، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

لكن موقع "ذي أتلتيك" أفاد بأن الصفقة كلفت إيفرتون 25 مليون جنيه إسترليني، ضمن عقد لمدة 5 سنوات.

وبات صاحب الـ26 عاما خامس صفقات إيفرتون هذا الصيف، لينضم إلى الوافدين الجدد رفقة تشارلي ألكاراز، ثييرنو باري، مارك ترافيرز وآدم أزنو.

وأمضى اللاعب الإنجليزي موسما واحدا بقميص البلوز، بعد انضمامه للفريق من ليستر سيتي العام الماضي، ليشارك في 36 مباراة بمختلف البطولات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.