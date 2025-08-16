السبت 16 أغسطس 2025
فريق طبى بجامعة المنوفية ينقذ حياة مريض يعاني من نزيف شرجي حاد بدون تدخل جراحي

إنقاذ حياة مريض
إنقاذ حياة مريض يعاني من نزيف شرجي

نجح فريق طبي بمستشفيات جامعة المنوفية، في إنقاذ حياة مريض كان يعاني من نزيف شرجي حاد نتيجة تمددات شريانية معقدة بالمستقيم، وذلك من خلال قسطرة تداخلية دقيقة باستخدام أحدث تقنيات الأشعة التداخلية عبر جهاز القسطرة متعدد الأغراض.

وأوضح الدكتور محمد فهمي النعماني عميد كلية الطب أن الفريق الطبي تمكن من الوصول إلى الشرايين المغذية للتمددات الشريانية عبر قسطرة متناهية الصغر، ثم تم حقن حبيبات دقيقة وملفات حلزونية متناهية الصغر لإغلاق تلك الشرايين نهائيًا، ما أدى إلى السيطرة الكاملة على النزيف دون الحاجة لأي تدخل جراحي تقليدي.

فريق العمل

العملية أجريت برئاسة الدكتورة رباب ياسين رئيس قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية، وضم الفريق كلًا من الدكتور عمرو محمود أستاذ الأشعة التداخلية بجامعة عين شمس، والدكتور محمد رشاد مدرس مساعد بقسم الأشعة، والدكتور محمد كامل أستاذ مساعد بالقسم، والدكتورة مريم أبو الغار، والدكتورة إيمان الحضري، بمشاركة فريق التمريض سمارة حسن ودعاء رجب والفنيين أحمد دياب وإبراهيم أبو عيد.

تطور مستشفيات جامعة المنوفية

وأكد "النعماني" أن هذه الحالة تجسد التطور الكبير في إمكانيات المستشفيات الجامعية بالمنوفية، وقدرتها على توظيف تقنيات الأشعة التداخلية الحديثة لتقديم حلول علاجية دقيقة وفعالة، خاصة للحالات الحرجة التي كانت تتطلب في السابق جراحات كبرى.

