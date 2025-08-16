نشوب حريق داخل مخزن مواسير بلاستيك فى بولاق أبو العلا

نشب منذ قليل حريق داخل مخزن مواسير بلاستيك فى منطقة بولاق أبو العلا، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران.

حريق مخزن مواسير بلاستيك في بولاق أبو العلا

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن مواسير بلاستيك بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وعلى الفور وجه اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وجاري عملية إخماد الحريق.

