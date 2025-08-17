الأحد 17 أغسطس 2025
سياسة

تعرف على إجراءات الاتجار فى تقاوى المحاصيل الزراعية وفق القانون

أراض زراعية،فيتو
أراض زراعية،فيتو

حدد قانون الزراعة، عدة ضوابط وإجراءات جديدة للاتجار في البذور والتقاوي الزراعية.

الاتجار بترخيص من وزارة الزراعة 

ونص القانون على أن يكون الإتجار فى تقاوى الحاصلات الزراعية بترخيص من وزارة الزراعة.

ولا يسرى هذا الحكم على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إذا قام بتوزيع التقاوى على مستأجرى الأرض أو باعها إليهم، ويجب أن يكون الاعلان عن تقاوى الحاصلات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا للمواصفات التى تقرها وزارة الزراعة بشأن التقاوى المعلن عنها.

لمأمورى الضبط القضائى أن يأخذوا عينات بغير مقابل بالقدر وبالطريقة التى تحدد بقرار

ومنح القانون مأمورى الضبط القضائى أن يأخذوا عينات بغير مقابل بالقدر وبالطريقة التى تحدد بقرار يصدره وزير الزراعة ولهم فى سبيل ذلك دخول المحلات والأماكن المعدة لإيداع التقاوى أو التى تكون قد أودعت بها بالمخالفة لأحكام القانون وذلك فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن.

ولهم أيضا عند الاشتباه ضبط التقاوى والتحفظ عليها وختمها وذلك بعد أخذ عينات منها لفحصها.

وطبقا للقانون،يصدر وزير الزراعة قرارا بالشروط والإجراءات الواجب اتباعها عند التحفظ على التقاوى والإفراج عنها.

