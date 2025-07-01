الحاصلات الزراعية تنظم برنامجا تدريبيا عن "الإدارة المتكاملة للآفات بمحطات التعبئة"

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، برنامجًا تدريبيّصا بعنوان "الإدارة المتكاملة للآفات بمحطات التعبئة" بمقر المجلس، وتم تناول عدد من النقاط الهامة مثل:

- أهمية الإدارة المتكاملة للآفات.

- آفات الغذاء في محطات التعبئة.

- منهج الإدارة المتكاملة للآفات.

- خطط الإدارة المتكاملة للآفات.

- الممارسات الصحية الجيدة.

- الفحص والتقييم.

- طرق المكافحة الكيميائية وغير الكيميائية.

- نموذج تطبيقي للإدارة المتكاملة للآفات في محطات التعبئة والأخطاء الشائعة في التطبيق.

- التقارير والسجلات والمستندات - التدريب -المراجعة والتفتيش - ورشة عمل عن أسباب فشل تطبيقات الإدارة المتكاملة للآفات.

ويأتي هذا في إطار حرص التصديري على تعزيز التواصل العلمي بين الشركات الأعضاء.

وزير الزراعة: 10.6 مليار دولار إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية

الصادرات الزراعية، قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إن مصر صدرت حاصلات زراعية العام الماضي بقيمة 10.6 مليار دولار.

ورصد تقرير صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن أهم الأصناف المصدرة لدول القارة الأوروبية خلال الموسم المنتهي من سبتمبر 2023 إلى أغسطس 2024".

وجاءت أهم الأصناف المصدرة لدول القارة الأوروبية خلال الموسم المنتهي فقد تصدرت القائمة صادرات الموالح بكمية وصلت إلى 771 ألف طن بقيمة 335 مليون دولار.



تليها صادرات البطاطس بكمية وصلت إلى 557 ألف طن بقيمة 234 مليون دولار.

البطاطا الحلوة بكمية وصلت إلى 167 ألف طن بقيمة 91 مليون دولار.

الفاصولياء الجافة بكمية وصلت إلى 147 ألف طن بقيمة 193 مليون دولار.

البصل الطازج بكمية وصلت إلى 109 آلاف طن بقيمة 47 مليون دولار،.

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