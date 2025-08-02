البحوث الزراعية: خطة للاكتفاء الذاتي من إنتاج طماطم F35 وتقاوي البطيخ والبطاطس

نجح مركز البحوث الزراعية في استنباط عدد من هجن الخضر الجديدة ضمن خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء وامتلاك مستلزمات الإنتاج المختلفة وعلى رأسها التقاوي والبذور.

وتعمل وزارة الزراعة من خلال عدة برامج على إنتاج أهم تقاوى الخضروات الرئيسية الاكثر استهلاكا في مصر، حيث تبلغ قيمة ما يتم استيرادها من هجن الخضر قرابة مليار جنيه الى جانب قرابة مليار ونصف المليار جنيه من تقاوي البطاطس.

ومؤخرا نجح البرنامج الوطني لإنتاج هجن الخضر بمركز البحوث الزراعية في إنتاج هجن جديدة من الطماطم ضمن 28 هجينا مختلفا من الخضراوات، حيث أطلق البرنامج 4 هجن جديدة للطماطم تتميز بمواصفات اقتصادية وحقلية متميزة في مقاومة الأمراض المختلفة

F16 وF35

ويتميز الهجين "040"، الذي يأتي على رأس انتاج البرنامج بإنتاجية عالية وجودة فائقة مقارنةً بالهجن المستوردة، مع قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية والتحمل العالي للحرارة، فضلا عن الهجين المنتخب "E73"، والذي يعد من الهجن المبشرة التي استنبطها البرنامج ويتم زراعته في مناطق ومواعيد مختلفة فى أنحاء الجمهورية حتى يتسنى التأكيد على تفوقه وتميزه عن باقي الهجن التجارية. كما انتاج البرنامج الهجينين "F16" و"F35" مسجلان رسميًا بوزارة الزراعة، وتتوفر تقاويهما بمعهد بحوث البساتين



فيما نجح البرنامج أيضا في إنتاج هجن جديدة من البطيخ المتميزة بالمقاومة للأمراض والمواصفات الاقتصادية المناسبة للسوق المصري والتصدير وعلى رأسها هجن البرنس ومصر 1 ومصر 2، ونجح برنامج إنتاج هجن البطيخ في تحقيق اكتفاء ذاتي من التقاوي وصل إلى 95%.

ومن جانبه وأكد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية في تصريحات لفيتو أن المركز يتعاون مع القطاع الخاص في عدة مجالات وذلك وفقا لتوجيهات وتنسيق مع الوزير الزراعة علاء فاروق، وأن المركز يتعاون مع الشركات الخاصة في إنتاج تقاوي الذرة، إلى جانب التعاون مع عدد من الشركات في إنتاج تقاوي الخضر التي استنبطها البرنامج الوطني لإنتاج لتقاوي الخضر.

ونجح الباحثون المشاركون بالبرنامج في إنتاج 28 صنفا من الخضر المختلفة،تم تسجيلها إلى جانب 10 أصناف تحت التسجيل، وهي من الأصناف الأكثر استهلاكا في السوق المصري مثل الطماطم والخيار والكوسة والبطيخ والفلفل وغيرها من الخضر الهامة، ويتم العمل مع شركات القطاع الخاص لإنتاج الهجن على المستوى الاقتصادي، وهو ما يتم أيضا مع مؤسسات أخرى مثل جهاز مستقبل مصر والشركة الوطنية للزراعة المحمية، وشركة الريف المصري، إلى جانب التعاون مع شركات فرنسية وبرازيلية وهندية في تطوير برامج الهجن والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.

ولفت إلى أن المركز نجح أيضا ولاول مره في إنتاج تقاوي البطاطس محليا من الأصناف المنتشرة في السوق المصري ولا تخضع لحقوق ملكية فكرية حيث من المقرر أن يتم تغطية احتياجات السوق المصري من تقاوي البطاطس بنسبة 50% خلال العامين المقبلين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.