كومان يعلق على انضمامه للنصر السعودي: السر في المشروع

علق الفرنسي كينجسلي كومان، جناح النصر السعودي الجديد، على انتقاله إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي النصر، أمس الجمعة، تعاقده مع كومان بعقد يمتد لـ3 مواسم مقبلة، وأكدت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة تصل إلى نحو 30 مليون يورو بالإضافات.

كومان يعلق على الانضمام للنصر السعودي

ونشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر صفحته على موقع "إكس"، تصريحًا مُقتضبًا للنجم الفرنسي بعد انتقاله، عبر فيه عن سعادته بالوصول إلى نادي النصر.

وقال كومان: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى النصر ، آمنت بهذا المشروع، ولا يمكنني الانتظار حتى أبدأ".

وشارك كومان في التدريبات الجماعية لفريق النصر لأول مرة، اليوم السبت، استعدادًا للمشاركة في كأس السوبر السعودي.

ويخوض "العالمي" مباراته الأولى في البطولة، يوم الثلاثاء المقبل، حين يواجه الاتحاد في الدور نصف النهائي، على أن يقابل الفائز من الأهلي والقادسية في المباراة النهائية، يوم السبت المقبل، حال تأهله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.