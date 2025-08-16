كومان يعلق على انضمامه للنصر السعودي: السر في المشروع

السبت 16 أغسطس 2025
علق الفرنسي كينجسلي كومان، جناح النصر السعودي الجديد، على انتقاله إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي النصر، أمس الجمعة، تعاقده مع كومان بعقد يمتد لـ3 مواسم مقبلة، وأكدت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة تصل إلى نحو 30 مليون يورو بالإضافات.

 

كومان يعلق على الانضمام للنصر السعودي

ونشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر صفحته على موقع "إكس"، تصريحًا مُقتضبًا للنجم الفرنسي بعد انتقاله، عبر فيه عن سعادته بالوصول إلى نادي النصر.
وقال كومان: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى النصر ، آمنت بهذا المشروع، ولا يمكنني الانتظار حتى أبدأ".

وشارك كومان في التدريبات الجماعية لفريق النصر لأول مرة، اليوم السبت، استعدادًا للمشاركة في كأس السوبر السعودي.
ويخوض "العالمي" مباراته الأولى في البطولة، يوم الثلاثاء المقبل، حين يواجه الاتحاد في الدور نصف النهائي، على أن يقابل الفائز من الأهلي والقادسية في المباراة النهائية، يوم السبت المقبل، حال تأهله.

