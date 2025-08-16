السبت 16 أغسطس 2025
رياضة

مباراة توتنهام وبيرنلي تشهد قاعدة جديدة تحدث لأول مرة بالدوري الإنجليزي (فيديو)

توتنهام
توتنهام

شهدت مباراة توتنهام هوتسبير وبيرنلي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، تطبيق قاعدة جديدة تحدث لأول مرة في البريميرليج.

وحصل توتنهام على ركلة ركنية بسبب القاعدة الجديدة التي تنص على عدم جواز امتلاك حارس المرمى للكرة بين يديه لأكثر من 8 ثوان، وهو ما حدث مع الحارس دوابرافكا في الدقيقة 4 من المباراة.
 

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025-2026


الجمعة 15 أغسطس 2025 

ليفربول ضد بورنموث – 10:00 مساءً

السبت 16 أغسطس 2025

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد – 2:30 ظهرًا

برايتون ضد فولهام – 5:00 مساءً

سندرلاند ضد وست هام – 5:00 مساءً

توتنهام ضد بيرنلي – 5:00 مساءً

وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي – 7:30 مساءً

الأحد 17 أغسطس 2025

تشيلسي ضد كريستال بالاس – 4:00 عصرًا

نوتنجهام فورست ضد برينتفورد – 4:00 عصرًا

مانشستر يونايتد ضد آرسنال – 6:30 مساءً

الإثنين 18 أغسطس 2025:

ليدز يونايتد ضد إيفرتون – 10:00 مساءً

 

ليفربول ضد بورنموث مانشستر يونايتد ضد أرسنال مواعيد مباريات الجولة الأولي الدوري الإنجليزي الممتاز أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد توتنهام هوتسبير توتنهام

