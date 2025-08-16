مباراة توتنهام وبيرنلي تشهد قاعدة جديدة تحدث لأول مرة بالدوري الإنجليزي (فيديو)

شهدت مباراة توتنهام هوتسبير وبيرنلي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، تطبيق قاعدة جديدة تحدث لأول مرة في البريميرليج.

وحصل توتنهام على ركلة ركنية بسبب القاعدة الجديدة التي تنص على عدم جواز امتلاك حارس المرمى للكرة بين يديه لأكثر من 8 ثوان، وهو ما حدث مع الحارس دوابرافكا في الدقيقة 4 من المباراة.



⏱️ Dubravka holds the ball for over 8 seconds, gifting Spurs a corner - the first time the new rule comes into play!#beINPL #TOTBUR pic.twitter.com/cefr4kCXJ8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 16, 2025

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025-2026



الجمعة 15 أغسطس 2025

ليفربول ضد بورنموث – 10:00 مساءً

السبت 16 أغسطس 2025

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد – 2:30 ظهرًا

برايتون ضد فولهام – 5:00 مساءً

سندرلاند ضد وست هام – 5:00 مساءً

توتنهام ضد بيرنلي – 5:00 مساءً

وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي – 7:30 مساءً

الأحد 17 أغسطس 2025

تشيلسي ضد كريستال بالاس – 4:00 عصرًا

نوتنجهام فورست ضد برينتفورد – 4:00 عصرًا

مانشستر يونايتد ضد آرسنال – 6:30 مساءً

الإثنين 18 أغسطس 2025:

ليدز يونايتد ضد إيفرتون – 10:00 مساءً

