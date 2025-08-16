السبت 16 أغسطس 2025
تعادل سلبي بين أستون فيلا ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل واستون فيلا
نيوكاسل واستون فيلا

الدوري الإنجليزي، تعادل فريقا أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد سلبيا بدون أهداف، في مباراة الفريقين على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وحصل مدافع فريق أستون فيلا إزيري كونسا، على البطاقة الحمراء الأولى هذا الموسم بالدقيقة 69 من عمر المباراة.

ورغم محاولات الفريقين تسجيل هدف لحصد نقاط المباراة إلا إنهما فشلا في الوصول للمرمى ليتقاسما نقاط المباراة.

تشكيل نيوكاسل يونايتد 

تشكيل أستون فيلا 

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد واستون فيلا

وانطلقت مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتنقل حصريًا عبر قناة بي إن سبورت الأولى بصوت المعلق عصام الشوالي. 

وخاض أستون فيلا سلسلة من المباريات الودية قبل انطلاق الموسم أظهر خلالها توازنًا نسبيًا، حيث حقق ثلاث انتصارات وتعادل في مباراة واحدة وخسر أخرى. أما نيوكاسل فقد عانى من تراجع في المستوى، بعد أن خسر ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين، ما يثير تساؤلات حول مدى جاهزيته للعودة بقوة أمام أستون فيلا.

وكلف الاتحاد الإنجليزي الحكم كريج باوسون بإدارة مواجهة أستون فيلا ضد نيوكاسل كحكم ساحة، يعاونه كل من قسطنطين هاتزيداكيس ونيكولاس هوبتون، إضافة إلى سيمون هوبر كحكم رابع. ويتولى بيتر بانكس مهمة حكم تقنية الفيديو بمساعدة تيم روبنسون.

