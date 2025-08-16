فيفا يعلق انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم في سبتمبر ويرسل لجنة لتقصي الحقائق

تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، خطابا رسميا من الاتحاد الدولي "فيفا" بشأن الانتخابات المقررة يوم 16 سبتمبر المقبل.

وتقدم 3 مرشحين لخوض انتخابات الاتحاد العراقي على مقعد الرئاسة وهم عدنان درجال رئيس الاتحاد الحالي، ونائبه يونس محمود بجانب إياد بنيان رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة الاتحاد.

وأقال عدنان درجال رئيس لجنة الطعون الانتخابية من منصبه بعد غلق باب التصويت وهو ما رفضته وزارة العدل بالحكومة العراقية.

قرار رسمي من الفيفا



وقال خطاب الفيفا: "نشير إلى مختلف المراسلات والشكاوى التي وردتنا مؤخرًا من الاتحاد العراقي لكرة القدم وعدد من أعضاء لجنته التنفيذية خلال الأسابيع الماضية بشأن العمليات الانتخابية الجارية على مستوى الاتحاد وأعضائه".

وأضاف: "بعد تقييم شامل للوثائق والمعلومات المقدمة، بما في ذلك المراسلات والشكاوى والتوضيحات من الاتحاد العراقي والجهات المعنية الأخرى، وإحاطة الاتحادين الدولي والآسيوي علمًا بالمخاوف الجدية التي أثيرت بشأن عمل وتكوين واستقلالية اللجنة الانتخابية ولجنة الطعون، بالإضافة إلى سير بعض العمليات الانتخابية".

قرر الفيفا تعليق العملية الانتخابية المقررة حاليا مع إرسال لجنة لتقصي الحقائق خلال شهر سبتمبر المقبل لعقد اجتماعات مع جميع الأطراف المعنية ومسؤولي الاتحاد العراقي لكرة القدم من أجل فهم الوضع الراهن بشكل كامل ودقيق.

وتابع البيان: "بعد انتهاء المهمة، سيُعلن الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم عن الخطوات والإرشادات المناسبة لضمان سير العملية الانتخابية في العراق بما يتوافق تمامًا مع القوانين واللوائح المعمول بها، ومع مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والنزاهة".

