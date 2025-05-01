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محافظ أسيوط يشارك العمال احتفالات عيدهم ويتفقد حصاد القمح بمزرعة بني سند (صور)

محافظ أسيوط يشارك
محافظ أسيوط يشارك في حصاد القمح، فيتو

شارك اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، عمال المحافظة فرحتهم بعيد العمال، مؤكدًا تقديره لدورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة حصاد محصول القمح بحقل مزرعة بني سند التابعة للمحافظة بمركز منفلوط، بمساحة 40 فدانًا والمزروع بصنف جيزة 171.

 

ورافق محافظ أسيوط خلال الجولة اللواء عبدالله أبوالنجا مستشار المحافظ لشئون الثروة الحيوانية والانتاج، والمهندس خميس محمد علي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، ووليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، وعدد من القيادات التنفيذية والزراعية بالمحافظة.

العامل المصري يمثل قلب الوطن

وأكد محافظ أسيوط أن العامل المصري يمثل قلب الوطن النابض والعصب الحقيقي لعملية التنمية موجهًا تحية تقدير لكل يد تعمل وكل من يستيقظ مبكرًا من أجل لقمة عيش كريمة، ويؤدي عمله بضمير وإخلاص لصناعة مستقبل وطنه مقدمًا الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه المتواصل والمستمر للعمال في مختلف القطاعات، وحرصه الدائم على تحسين أوضاعهم وتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن لهم الحماية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس أهمية دور العمال في تحقيق التنمية الشاملة.

 

كما أشاد محافظ أسيوط بجهود العمال والمزارعين في تحقيق موسم حصاد ناجح، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية مشيرًا إلى أن المحافظة شهدت هذا العام توسعًا كبيرًا في المساحة المزروعة بالقمح، حيث تم زراعة ما يقرب من 188 ألف فدان، مع تجهيز أكثر من 28 مركز تجميع لاستلام المحصول.

محافظ أسيوط يتفقد بدء موسم توريد القمح بصوامع مصر الوسطى (صور)

توريد 7924 طن قمح بشون وصوامع أسيوط منذ بدء موسم الحصاد

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم المزارعين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، مشيرًا إلى أنه يتم تسليم المستحقات المالية خلال 48 ساعة على الأكثر من توريد المحصول مشددًا على أهمية توريد القمح للصوامع والشون الحكومية، محذرًا من بيعه للتجار لاستخدامه كعلف للحيوانات، وأضاف أن ملف القمح يمثل أمنًا قوميًّا.

وقدم المحافظ التهنئة للعمال والمزارعين بمناسبة عيد العمال، معربًا عن تقديره لجهودهم في خدمة الوطن، ومؤكدًا أن المحافظة ستواصل دعمها لهم لتحقيق المزيد من النجاحات في مختلف القطاعات.

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