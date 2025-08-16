السبت 16 أغسطس 2025
السيطرة على حريق بمزرعة مواشي في طوخ بالقليوبية

 تمكنت قوات الحماية المدنية بـالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمزرعة مواشي بقرية العمار التابعة لمركز طوخ، دون وقوع خسائر بشرية، حيث أتت النيران على كميات كبيرة من قش الأرز والأعلاف، وتم تحرير محضر بالحريق وتولت النيابة التحقيق.

بعد حريق محطة محولات بأسوان، تشغيل الكهرباء بكامل طاقتها في إدفو

بعد حريق محطة سلوا، عودة الكهرباء إلى أكثر من نصف مساكن إدفو في أسوان (صور)

 

السيطرة على حريق بمزرعة مواشي بالقليوبية 

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد نشوب حريق في مزرعة مواشى بقرية كفر العمار دائرة مركز شرطة طوخ.

وانتقلت على الفور قوات الإطفاء، حيث تم الاستعانة بـ ثلاث سيارات إطفاء من مدينة طوخ والعمار وكفر منصور، وتم محاصرة ألسنة اللهب لمنع انتشارها ووصولها لحظيرة المواشى، وتمت السيطرة وجار أعمال التبريد حيث التهمت النيران كميات من العلف وقش الأرز.

 

