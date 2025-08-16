بعد حريق محطة محولات بأسوان، تشغيل الكهرباء بكامل طاقتها في إدفو

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حتى الساعات الأولى من صباح اليوم عودة الحياة وتشغيل الكهرباء بكامل طاقتها بمدن وقرى مركز إدفو، وذلك بعد تشغيل محطة محولات سلوا بقرية الحصايا التابعة للوحدة القروية الرمادى بحرى فى حوالى الساعة الواحدة والنصف بطاقة ٢٢٥ ميجا. فولت، والتي تعرضت أمس لحريق محدود فى أحد محولاتها بطاقة ٧٥ ميجا. فولت نتيجة الارتفاع الشديد فى حرارة الطقس.

نجاح جهود الفرق الفنية

ونجحت فرق الأطفاء التابعة للحماية المدنية فى أعمال الأطفاء والتبريد ليتم بعد ذلك جهود الفرق الفنية من المهندسين والعاملين بشركات كهرباء مصر العليا للتوزيع والنقل بإشراف ميدانى من عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو، والمهندس أحمد صدقى رئيس كهرباء مصر العليا للتوزيع، والمهندس سيد فاروق رئيس كهرباء مصر العليا للنقل، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى قطاعات وهندسات أسوان وإدفو.

ومن جانبه أشاد محافظ أسوان بتكاتف جهود جميع الجهات المعنية والعمل معا بروح الفريق الواحد لمواجهة الأزمة الطارئة مما ساهم فى احتواء تداعياتها فى وقت وجيز لتخفيف الأعباء عن المواطنين بعودة التيار الكهربائي فى ظل الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد.

وأشار إلى أنه تم الإسراع بإدخال محولات بديلة لإعادة التيار الكهربائى للمواقع الإستراتيجية ولاسيما محطة مياه الشرب الرئيسية بإدفو، وكذا مستشفى النيل التخصصى العام، علاوة على المناطق السكنية، وهو الذى توازى مع تأجيل الصيانة المقرر لها اليوم فى شبكة المياه بإدفو لمدة أسبوع بسبب ظروف الطقس وأنقطاع الكهرباء، وذلك لعدم قطع مياه الشرب أثناء القيام بأعمال هذه الصيانة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.