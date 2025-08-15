غرق عامل زراعي ببركة ري بمزرعة بالفرافرة في الوادي الجديد

لقي عامل زراعي، مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، ببركة تجميع مياه ري زراعية بمزرعة بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة عامل زراعي لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين مصرع "عمر عبد الحميد هاشم "، 30 عامًا، غرقًا في بركة تجميع مياه زراعية وري بإحدى المزارع الاستثمارية بمنطقة " طريق فاروق التلاوي" بمركز الفرافرة.

انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة لموقع المزرعة وجرى انتشال الجثة من البركة، ونقلها لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

