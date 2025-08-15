الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غرق عامل زراعي ببركة ري بمزرعة بالفرافرة في الوادي الجديد

مديرية أمن الوادي
مديرية أمن الوادي الجديد، ڤيتو

لقي عامل زراعي، مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، ببركة تجميع مياه ري زراعية بمزرعة بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة عامل زراعي لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي. 

وتبين مصرع "عمر عبد الحميد هاشم "، 30 عامًا، غرقًا في بركة تجميع مياه زراعية وري بإحدى المزارع الاستثمارية بمنطقة " طريق فاروق التلاوي" بمركز الفرافرة. 

انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة لموقع المزرعة وجرى انتشال الجثة من البركة، ونقلها لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية الوادى الجديد النيابة العامة شرطة النجدة قوات الحماية المدنية محافظة الوادى الجديد مشرحة مستشفى ألفرافرة المركزى

الأكثر قراءة

محمد شيكا يسجل أول أهداف كهرباء الإسماعيلية في تاريخه بالدوري الممتاز

ديانج أساسيا، ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي أمام فاركو في الدوري الممتاز

الجمهور يهاجم إدارة برنامج the voice بسبب لجان التحكيم

نجوى فؤاد تستغيث بوزير الثقافة: معنديش بيت تمليك والعلاج غالي مش عايزة أعيش بدار مسنين

أقوى رسائل السيسي عن آخر تطورات أزمة سد النهضة وحرب غزة

القبض على سيدة خطفت طفلا رضيعا من والدته أمام مستشفى الدمرداش

توفي في الحال، طعن شاب بمدخل قرية الراهبين بالغربية

تعرف على أسباب ضعف عضلة القلب ومخاطر الإصابة بها

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الجمعة

كيفية الحفاظ على الحقوق التأمينية للموظف حال الفصل من العمل

البتلو يرتفع 33.5 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

لمستأجري الإيجار القديم، خطوات التقديم للحصول على وحدة بديلة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم شراء وتبادل حلوى المولد النبوي

حبست كلبين في مزرعة بغرض الحراسة وغفلت عنهما ونفقا.. هل عليّ ذنب؟ (فيديو)

ردده في هذا التوقيت، دعاء ساعة الإجابة في يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads