إجراء تحليل المخدرات لسائق دهس مدرسا وشقيقه بأكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بإجراء تحليل مخدرات للسائق المتهم بدهس مدرس وشقيقه وتسبب في مصرعهما، وأصيبت زوجته بجروح متفرقة بالجسم، أثناء عبورهم الطريق بمنطقة حدائق أكتوبر.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، والتصريح بدفن جثث المتوفيين.

سيارة نقل تدهس مدرسا وشقيقه وزوجته في حدائق أكتوبر

وكانت غرفة النجدة تلقت بلاغا يفيد بوفاة مدرس، 50 عاما، وشقيقه، 60 عاما، وأصيبت زوجته.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن سيارة نقل قيادة سائق، 66 عاما، اصطدمت بالمجني عليهم أثناء عبورهم الطريق.

وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

