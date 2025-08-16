بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن صعوبة إنهاء الحرب الروسية- الأوكرانية في الوقت الحالي، برغم اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، أمس الجمعة، لبحث الأزمة الأوكرانية، ومحاولة الاتفاق بشأن إنهاء الحرب.

الحرب الأوكرانية لن تنتهي وجيوش تضرب حزب الله

كما حذر توفيق عكاشة من تهديد حزب الله بحرب أهلية في لبنان إذا تم نزع سلاحه، مشيرًا إلى أن ذلك سيجعل الحزب يُضرب بشراسة من جيوش متعددة، ووصف ذلك بأنه "يرفع مستوى بحر الدم"

وعن الحرب الروسية الأوكرانية، قال توفيق عكاشة: “الحرب الروسية الأوكرانية صعب إنهائها الآن، وأتوقع بعد محادثات مطولة عدم الوصول إلى إنهاء الحرب بل سوف تشتعل الحرب بعدها والله أعلى وأعلم”.

وحذر توفيق عكاشة من تهديد بالحرب الأهلية في لبنان، فقال: “تهديد زعيم حزب الله فى لبنان بحرب أهلية إذا سحب الجيش اللبنانى سلاح حزب الله يعكس تمسك الحزب بسلاحه غير الشرعى يجعله يضرب بشراسة من جانب جيوش متعددة ويرفع متسوى بحر الدم”.

ترامب وبوتين لم يتفقا

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أستقبل نظيره الروسي، فلاديمير بوتين في ألاسكا، بعد ظهر أمس الجمعة، لبحث الأزمة الأوكرانية، وبالرغم من أن القمة بين الرئيسين لم تحرز أي اتفاق بشأن الحرب الأوكرانية الروسية، لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ذكر أنه ونظيره فلاديمير بوتن، حققا “تقدمًا كبيرًا”.

لقاء ترامب وبوتين، فيتو

وقال ترامب إنه اتفق مع بوتين على أن حرب أوكرانيا ستنتهي بتبادل للأراضي، وضمانات أمنية من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه نقاط للتفاوض تم الاتفاق عليها.

حزب الله يهدد بحرب أهلية

ويذكر أن حزب الله اللبناني حذر، أمس الجمعة، من أن شبح الحرب الأهلية، مشيرًا إلى أنه يلوح في الأفق وأنه لن تكون هناك "حياة" في لبنان إذا سعت الحكومة إلى مواجهة الحزب أو القضاء عليه.

نعيم قاسم يهدد بحرب أهلية في لبنان، فيتو

ويرفض حزب الضغوط لنزع سلاحه، حيث قال نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، في خطابه الذي أذيع عبر شاشات التليفزيون: "هذا وطننا جميعًا. نحن نعيش بكرامة معًا ونبني سيادته معًا، وإلا فلن يكون للبنان حياة إذا وقفتم مع الجانب الآخر وحاولتم مواجهتنا وإبادتنا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.