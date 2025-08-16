ترامب: زيلينسكي يزور واشنطن الإثنين المقبل وقادة أوروبا اتفقوا على إنهاء الحرب الأوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمى بمنصته "تروث سوشيال"، أن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي سيزور المكتب البيضاوي في العاصمة واشنطن العاصمة بعد ظهر يوم الإثنين المقبل.

ترامب يهاتف زيلينسكي وقادة أوروبا لإنهاء الحرب

وأشار دونالد ترامب إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية مع زيلينسكي متأخرًا في الليل، وعدد من قادة دول أوروبا ومنهم الأمين العام لحلف الناتو، الذين اتفقوا على أن "أفضل سبيل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا هو التوجه مباشرةً نحو اتفاقية سلام تُنهي الحرب".

ترامب يهاتف زيلينسكي، فيتو

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه في منصته "تروث سوشيال" عن لقائه من الرئيس الروسي بوتين في ألاسكا: "كان يومًا رائعًا وناجحًا للغاية في ألاسكا! سار اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما يرام".

وعن مهاتفته للرئيس الأوكراني زيلينسكي قال ترامب: "وكذلك المكالمة الهاتفية التي أجريتها في وقت متأخر من الليل مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وعدد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم الأمين العام لحلف الناتو المحترم".

زيلينسكي يزور واشنطن الإثنين المقبل

وتابع ترامب "وقد اتفق الجميع على أن أفضل سبيل لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هو التوجه مباشرةً نحو اتفاقية سلام تُنهي الحرب، وليس مجرد اتفاق وقف إطلاق نار لا يصمد في كثير من الأحيان".

وعن زيارة زيلينسكي لأمريكا قال ترامب: "سيزور الرئيس زيلينسكي المكتب البيضاوي في واشنطن العاصمة بعد ظهر يوم الإثنين. إذا سارت الأمور على ما يرام، فسنحدد موعدًا للقاء الرئيس بوتين. من المحتمل أن يُنقذ ذلك أرواح ملايين البشر. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!"





