خارج الحدود

بعد لقاء بوتين، ترامب يوصي زيلينسكي بإبرام صفقة مع روسيا لتسوية النزاع

ترامب وزيلينسكي في
ترامب وزيلينسكي في لقاء سابق، فيتو

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بات بيد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والدول الأوروبية، مشددًا على ضرورة أن يقر زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا.


وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، الأمريكية إن فلاديمير زيلينسكي يجب أن يوافق على حقيقة أنه يخسر كثيرًا في الصراع مع روسيا.

وأضاف ترامب: "كما تعلمون، هذا الأمر ما زال غير محسوم، ويجب على أوكرانيا أن توافق (على إبرام صفقة). أعني، كما تعلمون، الرئيس زيلينسكي يجب أن يوافق، إنها حرب مروعة يخسر فيها الكثير".


وجاءت تصريحاته بعد مفاوضات عقدت في ألاسكا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث جرت القمة في القاعدة العسكرية إلمندورف-ريتشاردسون.

وشارك في اللقاء من الجانب الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ومن الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص للرئيس ستيفن ويتكوف.

