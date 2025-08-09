ستبكون بدل الدموع دم، توفيق عكاشة يحذر من خريطة جديدة تعيد تشكيل المنطقة

خريطة جديدة للشرق الأوسط، حذر الإعلامي توفيق عكاشة من المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنها ستشهد تغيرات في شكل وجوهر منطقة الشرق الأوسط بالكامل، وسيكون التغيير من إيران وحتى الجزائر، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ سريع لما وصفه بـ "خريطة جديدة" للمنطقة.

التحذير من تغيرات سريعة وخريطة جديدة تشكل المنطقة

وتوقع توفيق عكاشة أن التغيير السريع في خريطة المنطقة الجديدة سينطلق بشراسة، كاشفًا أن هذا التغيير سيحدث في شهر سبتمبر 2025، أي الشهر المقبل، محذرًا مما سيحدث وأنه سيثير الكثير من الألم.

وقال توفيق عكاشة، في تغريدة له عبر منصة "إكس"، في تحذيراته من الفترة المقبلة: "سوف تشهد المنطقة خلال الفترة القادمة تغيرات وتغير فى شكل وجوهر المنطقة من إيران وحتى الجزائر، وتنفيذ سريع جدًا للخريطة الجديدة تنطلق بشراسة مع شهر سبتمبر القادم والله أعلى وأعلم".

كما وجه توفيق عكاشة رسالة لمنتقديه في هذا الشأن، فقال: "البعض فالح فى الشتيمة فقط وليس له فلاح فى غير الشتيمة فقط... اشتموا براحتكم أنتم أحرار، وغدًا سوف تبكون بدل الدموع دم إذا تبقى لكم عيون".



وكان توفيق عكاشة قد كشف، في شهر مايو الماضي، عن موعد الانتهاء من تنفيذ الخريطة السياسية العالمية الجديدة، مؤكدًا أن الخريطة تم الانتهاء منها ويجرى تنفيذها حاليًا، وذلك بعد سقوط العدد المتبقي من الأنظمة التي تتبع الاتحاد السوفيتي السابق.

خريطة جديدة للعالم وسقوط أنظمة

وأكد توفيق عكاشة أن الاتحاد السوفيتي سقط، في بداية تسعينيات القرن الماضي، بدون إطلاق رصاصة واحدة، ودوره انتهى للأبد، وواكب سقوطه ترسيم خريطة سياسية جديدة للعالم، مؤكدًا أنه بسقوط الأنظمة التابعة للنظام السوفيتي والتي كانت تعيش في كنفه، يتم تشكيل خريطة سياسية جديدة للعالم أيضًا.

خريطة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط، فيتو



وكتب توفيق عكاشة، تغريدة عبر أكس، عن سقوط الاتحاد السوفيتي وترسيم خريطة سياسية جديدة للعالم، فقال: "كيف سقط الاتحاد السوڤيتى بدون إطلاق رصاصة واحدة بعد انتهاء دوره إلى الأبد، حيث واكب إنشاء الاتحاد السو ڤيتى ترسيم جديد للخريطة السياسية العالمية".

وكشف توفيق عكاشة عن موعد ترسيم وتنفيذ خريطة سياسة جديدة للعالم، فقال: "يتم الآن الانتهاء من تنفيذ الخريطة السياسية العالمية الجديدة بعد سقوط العدد المتبقى من الأنظمة التى عاشت في كنف السوڤيت".

العالم كله يحركه لاعبان أساسيان ترامب ونتنياهو

كما كشف بعض المحللين السياسيين أن هناك خريطة سياسية جديدة للعالم، بتحالفات ورؤى جديدة بدأت تتشكل، مؤكدين "أننا الآن أمام خريطة مدروسة للنفوذ الأمريكى، وخريطة سياسية عالمية جديدة يتم تنفيذها حاليًا، موضحين أن الرئيس ترامب يسعى إلى للتقرب من كيانات غنية ومستقرة وتعطى ولا تطلب".

ترامب ونتنياهو، فيتو



وفي يونيو الماضي قال توفيق عكاشة، في رسالة غامضة له، إن "العالم كله يحركه لاعبان أساسيان هما الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس وزراء حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا الأيام القادمة بأنها "أيام سوداء".

وقال توفيق عكاشة في رسالته الغامضة والصادمة: "اثنين من اللعيبة يلاعبون العالم ترامب ونتنياهو ونحن كفى علينا... صباح الخير بالرغم من أن القادم ليس خيرًا بتقطعوا الخير بأيديكم وتذكروا هذه الكلمات وسجلوها عندكم، علشان الأيام السوداء نظرًا للجهل الجبار على عتبة الباب، تانى الأيام السوداء على عتبة الباب".

