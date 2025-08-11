الإثنين 11 أغسطس 2025
خارج الحدود

حزب الله: لن نسمح لحكومة لبنان بسحب سلاحنا

حزب الله
حزب الله

هدد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله اللبناني، محمود قماطي، الحكومة صراحة، إذا أصرت على المضي في قرارها نزع سلاح الحزب، قائلًا إن الحكومة لن تستطيع سحب السلاح الحزب، لأنه "أمر مستحيل دونه دماء في مواجهة العدو الخارجي"، مؤكدًا أن حزبه "ليس معزولًا أو محاصرًا، بل هو جزء من جبهة وطنية عريضة‏".‏

وأوضح قماطي خلال لقاء وفد حزب الله، مع الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب اليوم الإثنين، أن "الحكومة باعت الوطن وأعطت الخارج شيكًا دون رصيد، ولن تستطيع تحقيق ما تريد‏" حسب وكالة الأنباء اللبنانية.‏

وهدد قماطي "بتصدي الشعب اللبناني كله للحكومة إن حاولت تنفيذ قرارها"، مشيرًا إلى أن حزب الله ولد من رحم الاحتلال الإسرائيلي، حيث لم تستطع الدولة حماية المواطنين وردع العدوان"، داعيًا الحكومة "رغم سقوطها" حسب نص تصريحه إلى ما وصفه بـ"تصحيح المسار والابتعاد عن القرارات التي تضر لبنان‏".‏

