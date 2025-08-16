ميدفيديف: روسيا وأمريكا تتفقان على مطالبة أوكرانيا بوقف الحرب

أكد الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض شروط روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا في اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا.

وقال مدفيديف إن القمة بين الرئيسين الأمريكي والروسي دليل على إمكانية تزامن العمليات العسكرية والوسائل الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ميدفيديف عبر تلجرام اليوم السبت: "أظهر الاجتماع أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة وفي نفس الوقت مع استمرار الحرب الأوكرانية".

كما قال ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، إنه فوق كل شيء، أوضح الجانبان خلال المحادثات في ألاسكا، أن الأمر في المقام الأول على عاتق أوكرانيا والأوروبيين لإنهاء القتال.

وأضاف أن آلية كاملة للاتصالات على أعلى مستوى أقيمت بهدوء ودون إنذارات نهائية، مشيدًا بقمة أمس الجمعة ووصفها بناجحة بالنسبة لروسيا.

وأشار إلى أنه نتيجة لذلك، لم تضع الولايات المتحدة المزيد من الضغوط على روسيا، على الأقل في الوقت الحالي.

ترامب يحدد موعد استقبال زيلينسكي في البيت الأبيض

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيستقبل فلاديمير زيلنسكي في البيت الأبيض، الإثنين المقبل وإذا سارت الأمور على ما يرام فسوف نحدد موعدا لقمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ترامب يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض الإثنين القادم

وأعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، اليوم السبت، أن قمة ألاسكا لم تتطرق إلى عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي

وفي السياق ذاته قال دونالد ترامب، إن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بات بيد الرئيس الأوكراني والدول الأوروبية، مشددًا على ضرورة أن يقر زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية إن زيلينسكي يجب أن يوافق على حقيقة أنه يخسر كثيرًا في الصراع مع روسيا.

وأضاف ترامب: "كما تعلمون، هذا الأمر ما زال غير محسوم، ويجب على أوكرانيا أن توافق (على إبرام صفقة). أعني، كما تعلمون، الرئيس زيلينسكي يجب أن يوافق، إنها حرب مروعة يخسر فيها الكثير".



وجاءت تصريحات ترامب بعد مفاوضات عقدت في ألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، حيث جرت القمة في القاعدة العسكرية إلمندورف-ريتشاردسون.

