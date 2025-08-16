بوتين: روسيا مستعدة لضمان أمن أوكرانيا وتم الاتفاق على العديد من النقاط ولم يتبق إلا القليل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أن روسيا توافق على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا لديها مصلحة حقيقية في إنهاء الصراع الأوكراني.



وأضاف: "أتفق مع الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، لقد تحدث عن هذا اليوم، وهو أنه بالطبع يجب ضمان أمن أوكرانيا، ونحن مستعدون للعمل على هذا".

وتابع: "نحن مقتنعون بأنه من أجل أن تكون التسوية الأوكرانية مستدامة وطويلة الأمد، يجب القضاء على جميع الأسباب الجذرية للأزمة، والتي تمت مناقشتها تكرارا".



وأردف: "نرى رغبة الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب شخصيًّا في تسهيل حل الصراع الأوكراني، ورغبته في الخوض في جوهره وفهم أصوله".

وأضاف: "بشكل عام، أقمنا أنا والرئيس ترامب علاقات عمل وثقة ممتازة. ولدي كل الأسباب للاعتقاد بأنه بالمضي قدما في هذا المسار، يمكننا التوصل، وكلما كان ذلك أسرع كان ذلك أفضل، إلى نهاية للصراع في أوكرانيا".

وتابع: "تم الاتفاق على العديد من النقاط، لكن لم يتبق سوى القليل جدًّا. بعضها ليس بهذه الأهمية".



وأكد أن الوضع الراهن في أوكرانيا مأساة وألم كبير لروسيا، قائلًا: "كل ما يحدث هو مأساة وألم كبير بالنسبة إلينا، وبلادنا مهتمة بصدق بوضع حد لهذا الأمر".



وتابع: "آمل أن تسمح لنا التفاهمات التي توصلنا إليها بالاقتراب من هذا الهدف وفتح الطريق أمام السلام في أوكرانيا. كانت إحدى القضايا المحورية هي الوضع حول أوكرانيا، بالنسبة إلى روسيا، ترتبط الأحداث في أوكرانيا بتهديدات أساسية لأمننا القومي".

