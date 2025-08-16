أكسيوس: زيلينسكي يخطط للقاء ترامب في واشنطن

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يخطط للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم الاثنين القادم.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن ترامب أجرى "مكالمة مطوّلة" مع زيلينسكي أثناء عودته إلى واشنطن على متن الطائرة الرئاسية، وبعد القمة التي جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إلى أن ترامب تحدث أيضا مع قادة حلف شمال الأطلسي.

وعلّق "أكسيوس" على الاتصال بالقول إن الحوار بين ترامب وزيلينسكي وقادة الناتو بعد القمة الروسية الأمريكية كان "صعبا".

وكانت موسكو أعلنت أن مسألة اللقاء الثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي "لم تحسم بعد".

