"المنصورة" بقائمة أفضل 500 جامعة عالمية في 11 تخصص أكاديمي بتصنيف شنغهاي لعام 2024

11/14/2024 9:08:47 AM

الخميس 14/نوفمبر/2024 - 09:08 ص 11/14/2024 9:08:47 AM

أعلنت جامعة المنصورة تصنيفها ضمن أفضل 500 جامعة عالمية في 11 تخصص أكاديمي طبقا لتصنيف "شنغهاي" للتخصصات الأكاديمية لعام 2024

"Global Ranking of Academic Subjects 2024".



حصلت جامعة المنصورة على المراكز التالية:

المرتبة الأولى محليًّا في كل من التخصصات التالية:

- الرياضيات Mathematics في المركز ( 151-200 ) عالميًّا.

- علم الغلاف الجوي "atmospheric science" في المركز (301-400) عالميًّا.

- الهندسة الميكانيكية "Mechanical Engineering" في المركز(201-300) عالميًّا.

- الهندسة المدنية "Civil Engineering" في المركز (201-300) عالميًّا.

المرتبة الثانية محليًّا في تخصصات:

- علوم الصحة العامة "public health" في المركز (401-500) عالميًّا.

- الصيدلة وعلم الصيدلانيات "Pharmacy and Pharmaceutical Sciences" في المركز (201-300) عالميًّا.

- الطب البيطري "veterinary medicine" في المركز (76-100) عالميًّا.

- الهندسة الكهربائية الإلكترونية "Electrical and Electronic Engineering" في المركز(401-500) عالميًّا.

المرتبة الثالثة محليًّا في تخصص طب الأسنان وعلوم الفم "Dentistry and Oral Sciences" في المركز (201-300) عالميًّا.

المرتبة الرابعة محليًّا في كلا التخصصين:

- علوم الزراعة "Agricultural Sciences" في المركز (151-200) عالميًّا.

- التكنولوجيا الحيوية "Biotechnology" في المركز(401-500) عالميًّا.

وهنأ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة العلماء والباحثين ومنسوبي الجامعة على تحقيق هذا الإنجاز وتصدر الجامعة المركز الأول بين الجامعات، مشيدًا بالجهود المبذولة من قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة.



كما أكد الدكتور شريف خاطر أن نتيجة هذا التصنيف يتوج جهود منتسبي جامعة المنصورة على مدار السنوات الماضية للارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي لتتصدر بمكانتها العلمية عديد من الجامعات العريقة في المنطقة، وأن الجامعة مستمرة في التطوير المستمر والمبني على المعايير الحديثة لتطوير البناء العلمي والتعليمي من خلال شراكات دولية مع النظراء في التعليم العالي وقطاع الأعمال.

