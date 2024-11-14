الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"المنصورة" بقائمة أفضل 500 جامعة عالمية في 11 تخصص أكاديمي بتصنيف شنغهاي لعام 2024

رئيس جامعة المنصورة،
رئيس جامعة المنصورة، فيتو

أعلنت جامعة المنصورة تصنيفها ضمن أفضل 500 جامعة عالمية في 11 تخصص أكاديمي طبقا لتصنيف "شنغهاي" للتخصصات الأكاديمية لعام 2024
"Global Ranking of Academic Subjects 2024".


حصلت جامعة المنصورة على المراكز التالية:
المرتبة الأولى محليًّا في كل من التخصصات التالية:
- الرياضيات Mathematics في المركز ( 151-200 ) عالميًّا.
- علم الغلاف الجوي "atmospheric science"  في المركز (301-400) عالميًّا.
- الهندسة الميكانيكية "Mechanical Engineering" في المركز(201-300) عالميًّا.
- الهندسة المدنية "Civil Engineering" في المركز (201-300) عالميًّا.
المرتبة الثانية محليًّا في تخصصات:
- علوم الصحة العامة "public health" في المركز (401-500) عالميًّا.
- الصيدلة وعلم الصيدلانيات "Pharmacy and Pharmaceutical Sciences" في المركز (201-300) عالميًّا.
- الطب البيطري "veterinary medicine" في المركز (76-100) عالميًّا.
- الهندسة الكهربائية الإلكترونية "Electrical and Electronic Engineering" في المركز(401-500) عالميًّا.
المرتبة الثالثة محليًّا في تخصص طب الأسنان وعلوم الفم "Dentistry and Oral Sciences" في المركز (201-300) عالميًّا.
المرتبة الرابعة محليًّا في كلا التخصصين:
- علوم الزراعة "Agricultural Sciences" في المركز (151-200) عالميًّا.
- التكنولوجيا الحيوية "Biotechnology" في المركز(401-500) عالميًّا.

وهنأ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة العلماء والباحثين ومنسوبي الجامعة على تحقيق هذا الإنجاز وتصدر الجامعة المركز الأول بين الجامعات، مشيدًا بالجهود المبذولة من قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة.


كما أكد الدكتور شريف خاطر أن نتيجة هذا التصنيف يتوج جهود منتسبي جامعة المنصورة على مدار السنوات الماضية للارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي لتتصدر بمكانتها العلمية عديد من الجامعات العريقة في المنطقة، وأن الجامعة مستمرة في التطوير المستمر والمبني على المعايير الحديثة لتطوير البناء العلمي والتعليمي من خلال شراكات دولية مع النظراء في التعليم العالي وقطاع الأعمال.

جامعة الفيوم تنظم قافلة شاملة لقرية المشرك بحري بمركز يوسف الصديق

جامعة أسيوط تستقبل مدير برنامج المنح الجامعية المقدمة من الوكالة الأمريكية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التكنولوجيا الحيوية الهندسة المدنية الهندسة الميكانيكية الدراسات العليا والبحوث المرتبة الثانية رئيس جامعة المنصورة قطاع الدراسات العليا والبحوث نائب رئيس الجامعة

مواد متعلقة

أيمن الشهابي يضع حجر أساس مبنى بنك الدم الإقليمي لمستشفيات جامعة الأزهر (صور)

رئيس جامعة الأقصر تستقبل وفد جامعة تشنجتشو الصينية لبحث التعاون المشترك

الجيزاوي يفتتح معرض منتجات جامعة بنها

الأكثر قراءة

8 سيدات و4 رجال، أسماء ضحايا حادث طريق بورسعيد من أبناء المطرية بالدقهلية

أشباح خرجوا من الأنفاق، كشف تفاصيل عملية "إذلال" اللواء جولاني على أيدي حزب الله

أخبار مصر: حسم جدل وقف الموبايلات وارد الخارج، تحذير من دواء للسعال، ترامب يعد مفاجأة تهز البنتاجون، تطورات حالة لاعب كفر الشيخ

بعد الضاني، جنون الأسعار يضرب اللحوم الكندوز بالأسواق

خمر ونساء ومخدرات، الحياة السرية لحكام البريميرليج بعد واقعة ديفيد كوت (فيديو)

هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

تخفيضات تصل لـ 50%، أسعار الأحذية الرجالي بعروض الجمعة البيضاء

منتخب الشباب يواجه المغرب اليوم في الجولة الافتتاحية بدورة شمال أفريقيا

منوعات

المزيد

خمر ونساء ومخدرات، الحياة السرية لحكام البريميرليج بعد واقعة ديفيد كوت (فيديو)

محتها العواصف الترابية وبقي المسجد والسوق، مستكشف يعثر بالصدفة على قرية مهجورة بصحراء الجزائر

البصل القاتل، 104 حالات تسمم جديدة بوجبات همبرجر من ماكدونالدز

تشييع مهيب لـ5 أشقاء لقوا مصرعهم إثر حريق منزلهم بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام النهارده الخميس في السوق المحلي

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 13/11/2024

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة هاني أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة؟ دار الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads