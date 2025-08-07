جامعة المنصورة تنظم المؤتمر الثاني للمستشفيات الجامعية عن الذكاء الاصطناعي

افتتح الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة، والذي نُظِم على هامش المؤتمر العلمي السنوي الثاني والثلاثين لقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعي.. البوابة نحو المستقبل"، وذلك بمدرج الدكتور إبراهيم أبو النجا بكلية الطب.

المؤتمر السنوي الذكاء الاصطناعي.. البوابة نحو المستقبل

وعُقد المؤتمر برعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب ورئيس المؤتمر، والدكتور تامر أبو السعد، عميد كلية الطب جامعة وادي النيل ووكيل كلية الطب الأسبق، والدكتور شريف البدوي، عميد كلية الهندسة، والدكتورة غادة القنيشي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء وفا، وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وسكرتير عام المؤتمر، والدكتور محمد قطب، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور علي توفيق، نقيب أطباء الدقهلية، والدكتور محمد الصديق، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة ورئيس شرف المؤتمر، والدكتور وليد منير، مدير مستشفى المنصورة الجامعي، والسادة مديرو المستشفيات ونوابهم، ورؤساء الأقسام الإكلينيكية، والأستاذ حازم نصر، رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، إلى جانب عدد كبير من القيادات الطبية والإدارية بالمستشفيات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في التخصصات الطبية المختلفة.

محاور الجلسات العلمية للمؤتمر

وتناولت الجلسات العلمية للمؤتمر محاور متعددة حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات الرعاية الصحية، أبرزها: استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض، ودوره في تسهيل إجراءات مكافحة العدوى، وتحسين نظم التدريب الطبي، ورفع كفاءة إدارة المستشفيات، إضافة إلى دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الصيدلة الإكلينيكية، والعناية المركزة، وقرارات وصف المضادات الحيوية، وذلك من خلال نماذج وتجارب واقعية، من بينها النموذج الياباني المتقدم في هذا المجال.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور محمد عبد العظيم أن جامعة المنصورة تولي اهتمامًا بالغًا بملف التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتسعى إلى دعم الأطباء والكوادر الفنية بأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي، انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

والمؤتمر يأتي في إطار التكامل بين الأقسام والتخصصات الطبية، لتعزيز تبادل المعرفة.

وأكد الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، أن المؤتمر يأتي في إطار التكامل بين الأقسام والتخصصات الطبية، لتعزيز تبادل المعرفة وتطبيق الابتكارات التكنولوجية في المجال الطبي، بما يسهم في إعداد كوادر طبية قادرة على مواكبة التحولات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية لتطوير الأداء الإكلينيكي والإداري

وأشار الدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية لتطوير الأداء الإكلينيكي والإداري داخل المستشفيات الجامعية، لافتًا إلى أن جامعة المنصورة قطعت شوطًا كبيرًا في تبنّي سياسات التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية التكنولوجية بالمستشفيات.

الدمج بين العمل الأكاديمي والتطوير التقني يمثل مسارًا فاعلًا للارتقاء

من جانبه، أعرب الدكتور محمد قطب، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، عن اعتزازه بتنظيم المؤتمر بالتوازي مع فعاليات القسم العلمية، مشيرًا إلى أن الدمج بين العمل الأكاديمي والتطوير التقني يمثل مسارًا فاعلًا للارتقاء بالخدمات الطبية والتعليمية.

وشهد المؤتمر جلسات علمية متتالية، تناولت عددًا من المحاور الحيوية التي تعكس التوجهات الحديثة في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة الرعاية الصحية الجامعية.

الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

استُهلت بمحاضرة ألقاها الدكتور محمد عبد العظيم، حول "الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية"، استعرض خلالها جهود الجامعة في دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الطبية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وتبع ذلك عرض علمي للدكتور وليد منير حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في طب الأنف والأذن والحنجرة، ثم قدّمت الدكتورة نهى المشد محاضرة بعنوان: "مكافحة العدوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي: عصر جديد لمستشفيات جامعة المنصورة"، تناولت فيها سبل استخدام الذكاء الاصطناعي للحد من العدوى داخل المستشفيات الجامعية، ثم ناقشت الدكتورة مها بلال دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التدريب الطبي، كما تحدث الدكتور عمرو سمير عن أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي الإكلينيكي، واختُتمت الجلسات بمحاضرة للدكتور أحمد زايد بعنوان: "الذكاء الاصطناعي في إدارة المستشفيات – نحو خدمات طبية رقمية بالكامل"، عرض خلالها أبرز ملامح التجربة اليابانية في التحول الرقمي، وكيفية الاستفادة منها في مستشفيات جامعة المنصورة.

واختُتمت فعاليات المؤتمر بالتوصية بأهمية دعم الابتكار في القطاع الصحي، وتوفير بيئة تدريبية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون بين المستشفيات والأقسام الأكاديمية لتطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات الصحية بجامعة المنصورة.

