السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غرفة عمليات بتعليم الدقهلية لمتابعة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

وكيل تعليم الدقهلية،
وكيل تعليم الدقهلية، فيتو

انطلقت قبل قليل امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 .2025 لطلاب الصف الثالث الثانوي، وسط إجراءات تنظيمية مكثفة في محافظة الدقهلية، حيث يؤدي اليوم 6653 طالبا وطالبة بالصف الثالث الثانوي نظام حديث، و118 طالبا وطالبة نظام قديم، امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية موزعين على 12 لجنة امتحانية.

فيما يؤدي المكفوفين امتحان مادتي اللغة العربية - ورقة أولي، والتربية الدينية.

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، امتحان مادتي مقاييس المفاهيم- لغة إنجليزية، والتربية الدينية في اليوم الأول من الامتحانات، والتي ستستمر حتى مطلع الأسبوع القادم كل حسب الجدول الخاص به.

وكان المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وجه باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة، حيث تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

غرف عمليات بجميع الإدارات التعليمية

وصرح  الرشيدي، بأن المديرية شكلت غرف عمليات بجميع الإدارات التعليمية بكامل نطاق محافظة الدقهلية وهي متواصلة على مدار اللحظة

العمل على تذليل كافة العقبات وحل المشكلات فورًا إن وجدت 

ووجه الرشيدي مديرى الإدارات التعليمية ووكلاءها بمتابعة الامتحانات كل فى نطاق إدارته، والعمل على تذليل كافة العقبات وحل المشكلات فورًا إن وجدت، والتأكيد علي رؤساء اللجان بضبط النفس وحسن التعامل والالتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.

التأكد من عدم اصطحاب الطلاب والملاحظين للهاتف

وشدد مدير المديرية على التأكد من عدم اصطحاب الطلاب والملاحظين للهاتف المحمول داخل اللجان، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالدقهلية الثانوية العامة التربية والتعليم الصف الثالث الثانوي امتحانات الدور الثانى للعام الدراسي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا طلاب مدارس المتفوقين طلاب مدارس المكفوفين طلاب الصف الثالث الثانوي محافظة الدقهلية مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

مواد متعلقة

وفاة مراقب داخل لجنة امتحانات بقنا

وكيل تعليم الفيوم يتابع تسليم أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة (صور)

بحد أدنى 185 درجة، "تعليم القليوبية" تعلن فتح فصول الخدمات لطلاب أولى ثانوى

وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

الأكثر قراءة

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

قرار رئاسي حاسم للبنك المركزي خلال ساعات

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد طلب الأهلي استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

البلدي يتهاوى، انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 16 أغسطس 2025

آخر تطورات أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت في البنك المركزي

الوضع بدأ يتغير، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في مصر

بوادر الانشقاق تضرب الاحتلال، استطلاع رأي يظهر تراجع شعبية نتنياهو ووزير دفاعه

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، أيوب عليه السلام، أشد الناس بلاء

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بشفاء المريض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads