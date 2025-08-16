غرفة عمليات بتعليم الدقهلية لمتابعة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

انطلقت قبل قليل امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 .2025 لطلاب الصف الثالث الثانوي، وسط إجراءات تنظيمية مكثفة في محافظة الدقهلية، حيث يؤدي اليوم 6653 طالبا وطالبة بالصف الثالث الثانوي نظام حديث، و118 طالبا وطالبة نظام قديم، امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية موزعين على 12 لجنة امتحانية.

فيما يؤدي المكفوفين امتحان مادتي اللغة العربية - ورقة أولي، والتربية الدينية.

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، امتحان مادتي مقاييس المفاهيم- لغة إنجليزية، والتربية الدينية في اليوم الأول من الامتحانات، والتي ستستمر حتى مطلع الأسبوع القادم كل حسب الجدول الخاص به.

وكان المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وجه باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة، حيث تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

غرف عمليات بجميع الإدارات التعليمية

وصرح الرشيدي، بأن المديرية شكلت غرف عمليات بجميع الإدارات التعليمية بكامل نطاق محافظة الدقهلية وهي متواصلة على مدار اللحظة

العمل على تذليل كافة العقبات وحل المشكلات فورًا إن وجدت

ووجه الرشيدي مديرى الإدارات التعليمية ووكلاءها بمتابعة الامتحانات كل فى نطاق إدارته، والعمل على تذليل كافة العقبات وحل المشكلات فورًا إن وجدت، والتأكيد علي رؤساء اللجان بضبط النفس وحسن التعامل والالتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.

التأكد من عدم اصطحاب الطلاب والملاحظين للهاتف

وشدد مدير المديرية على التأكد من عدم اصطحاب الطلاب والملاحظين للهاتف المحمول داخل اللجان، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.