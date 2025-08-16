السبت 16 أغسطس 2025
وفاة مراقب داخل لجنة امتحانات بقنا

إسعاف
إسعاف

لفظ مراقب أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بأزمة قلبية داخل لجنة مدرسة الثانوية بنات، بدائرة بندر قنا، خلال امتحانات الدور الثاني، وتم نقله إلى مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل الواقعة بقنا

 البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، مفاده ورود بلاغ بوفاة مراقب داخل لجنة امتحانات الدور الثاني بمدرسة الثانوية بنات بدائرة البندر.

وبعد الفحص تبين وفاة يسري.م.ض، في الأربعينيات من عمره، يعمل مدرسا في مدرسة الشهيد خيرت القاضي بنين الثانوية، مقيم في مركز نجع حمادي، أصيب بأزمة قلبية خلال تواجده مراقب بلجنة مدرسة الثانوية بنات أثناء امتحانات الدور الثاني بدائرة البندر.

تم نقله إلى مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

