اليابان تعلق على قمة ألاسكا: أعادت إطلاق الحوار الروسي الأمريكي

قالت الحكومة اليابانية: إن قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا شكلت نقطة انطلاق لحوار سياسي جديد بين البلدين، وتمهّد للقاءات مقبلة.

اليابان معلقة على قمة ألاسكا: أعادت إطلاق الحوار الروسي الأمريكي

ونقلت هيئة الاذاعة اليابانية عن مسؤول رفيع في مكتب رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، قوله: “إن القمة فتحت الطريق أمام مسار دبلوماسي رغم غياب تفاصيل واضحة عن الاتفاقات”.

وقال المسؤول للقناة: “إن تفاصيل المباحثات لم تتضح بعد، بما في ذلك النقاط التي تم الاتفاق عليها أو تقاطع وجهات النظر، إلا أنه يمكن القول إن القمة شكلت بداية لمسار حوار قادم”، مشيرا إلى أن الزعيمين تطرقا إلى عقد اجتماع جديد.

ونقلت القناة اليابانية عن مصدر حكومي آخر قوله: إن طوكيو تعتزم تسريع وتيرة جمع وتحليل المعلومات حول لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي، مشددا على أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير.

