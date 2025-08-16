السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اليابان تعلق على قمة ألاسكا: أعادت إطلاق الحوار الروسي الأمريكي

بوتين وترامب، فيتو
بوتين وترامب، فيتو

قالت الحكومة اليابانية: إن قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا شكلت نقطة انطلاق لحوار سياسي جديد بين البلدين، وتمهّد للقاءات مقبلة.

اليابان معلقة على قمة ألاسكا: أعادت إطلاق الحوار الروسي الأمريكي

ونقلت هيئة الاذاعة اليابانية عن مسؤول رفيع في مكتب رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، قوله: “إن القمة فتحت الطريق أمام مسار دبلوماسي رغم غياب تفاصيل واضحة عن الاتفاقات”.

txt

مساعد بوتين: قمة ألاسكا لم تتطرق لعقد لقاء ثلاثي يشمل زيلينسكي

وقال المسؤول للقناة: “إن تفاصيل المباحثات لم تتضح بعد، بما في ذلك النقاط التي تم الاتفاق عليها أو تقاطع وجهات النظر، إلا أنه يمكن القول إن القمة شكلت بداية لمسار حوار قادم”، مشيرا إلى أن الزعيمين تطرقا إلى عقد اجتماع جديد.

ونقلت القناة اليابانية عن مصدر حكومي آخر قوله: إن طوكيو تعتزم تسريع وتيرة جمع وتحليل المعلومات حول لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي، مشددا على أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليابان بوتين ترامب قمة ألاسكا

مواد متعلقة

بعد قمة ألاسكا، ترامب يتحدث عن العقوبات الجديدة على روسيا ولافروف يتوقع رفعها

الأكثر قراءة

قرار رئاسي حاسم للبنك المركزي خلال ساعات

البلدي يتهاوى، انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 16 أغسطس 2025

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

رسميا، ارتفاع عدد سكان مصر إلى 108 ملايين نسمة في الداخل

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

الوضع بدأ يتغير، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في مصر

كهرباء مصر تعلن عن خدمة جديدة لتلقي الشكاوى، تعرف عليها

أخبار مصر: بوتين يكسر التقاليد في لقاء ترامب، خبر سار عن مصمم فيديو المتحف المصري الكبير، بكاء صلاح، بلوجر جديد بقبضة الأمن

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بشفاء المريض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads