السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مساعد بوتين: قمة ألاسكا لم تتطرق لعقد لقاء ثلاثي يشمل زيلينسكي

بوتين وترامب، فيتو
بوتين وترامب، فيتو

أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، اليوم السبت،  أن قمة ألاسكا لم تتطرق  إلى عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي 

وفي السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بات بيد الرئيس الأوكراني والدول الأوروبية، مشددًا على ضرورة أن يقر زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية إن  زيلينسكي يجب أن يوافق على حقيقة أنه يخسر كثيرًا في الصراع مع روسيا.

وأضاف ترامب: "كما تعلمون، هذا الأمر ما زال غير محسوم، ويجب على أوكرانيا أن توافق (على إبرام صفقة). أعني، كما تعلمون، الرئيس زيلينسكي يجب أن يوافق، إنها حرب مروعة يخسر فيها الكثير".


وجاءت تصريحات ترامب بعد مفاوضات عقدت في ألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  ، حيث جرت القمة في القاعدة العسكرية إلمندورف-ريتشاردسون.

وشارك في اللقاء من الجانب الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ومن الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص للرئيس ستيفن ويتكوف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوتين ترامب زيلينسكي أوكرانيا

مواد متعلقة

أخبار مصر: بوتين يكسر التقاليد في لقاء ترامب، خبر سار عن مصمم فيديو المتحف المصري الكبير، بكاء صلاح، بلوجر جديد بقبضة الأمن

ترامب يسلم بوتين رسالة من زوجته ميلانيا

الأكثر قراءة

أخبار مصر: بوتين يكسر التقاليد في لقاء ترامب، خبر سار عن مصمم فيديو المتحف المصري الكبير، بكاء صلاح، بلوجر جديد بقبضة الأمن

الوضع بدأ يتغير، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في مصر

البلدي يتهاوى، انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 16 أغسطس 2025

أسعار المانجو اليوم السبت، 8 أصناف أقل من 20 جنيها وصنفان "فوق طاقة المصريين"

سعر السمك والجمبري اليوم السبت، ما زال الانخفاض مستمرا

أسعار الخضار اليوم، قائمة بالأصناف المخفضة والكوسة والخيار يغردان خارج السرب

بـ"ليفل الوحش"، كيف كسر بوتين التقاليد أثناء الذهاب للمحادثات مع ترامب (فيديو)

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بشفاء المريض

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بشفاء المريض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads