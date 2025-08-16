مساعد بوتين: قمة ألاسكا لم تتطرق لعقد لقاء ثلاثي يشمل زيلينسكي

أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، اليوم السبت، أن قمة ألاسكا لم تتطرق إلى عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي

وفي السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بات بيد الرئيس الأوكراني والدول الأوروبية، مشددًا على ضرورة أن يقر زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية إن زيلينسكي يجب أن يوافق على حقيقة أنه يخسر كثيرًا في الصراع مع روسيا.

وأضاف ترامب: "كما تعلمون، هذا الأمر ما زال غير محسوم، ويجب على أوكرانيا أن توافق (على إبرام صفقة). أعني، كما تعلمون، الرئيس زيلينسكي يجب أن يوافق، إنها حرب مروعة يخسر فيها الكثير".



وجاءت تصريحات ترامب بعد مفاوضات عقدت في ألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، حيث جرت القمة في القاعدة العسكرية إلمندورف-ريتشاردسون.

وشارك في اللقاء من الجانب الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ومن الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص للرئيس ستيفن ويتكوف.

