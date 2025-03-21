منها فقدان الوزن ومحاربة السرطان، 6 فوائد أساسية لبذور الشيا

على الرغم من صغر حجم بذور الشيا، إلا أن هذه البذور القوية تُعدّ من أفضل البذور للأكل. حتى أن البعض يُطلق عليها اسم "الطعام الخارق".

فتقول أخصائية التغذية المُعتمدة كايلا كوب، لموقع “Cleveland Clinic” الطبي: "قليل من الأطعمة تقدّم مثل هذه القيمة الغذائية الهائلة".

ما هي بذور الشيا؟

للوهلة الأولى، قد يبدو كيس بذور الشيا كشيء تشتريه من متجر للحيوانات الأليفة. لكن هذه البذور الصغيرة ذات اللونين الأبيض والأسود تأتي من نبات سالفيا هيسبانيكا، وهو نبات مُزهر موطنه الأصلي المكسيك وغواتيمالا. على مدى قرون، دأب سكان تلك المناطق على دمج بذور الشيا في نظامهم الغذائي - ولسبب وجيه، حيث إنها غنية بالعناصر الغذائية.

فوائد بذور الشيا

بذور الشيا غنية بالعناصر الغذائية التي قد تُقدّم العديد من الفوائد الصحية. على الرغم من أن الأبحاث لا تزال جارية، إلا أن النتائج الأولية إيجابية، وقد تشمل:

غنية بمضادات الأكسدة

تتميز بذور الشيا بغناها بمضادات الأكسدة، التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة - وهي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تلحق الضرر بخلايا الجسم. وبينما توجد الجذور الحرة بشكل طبيعي في الجسم، إلا أنها تنجم أيضًا عن التعرض لمواد ضارة مثل:

الكحول

دخان السجائر

التلوث والمواد الكيميائية السامة الأخرى

الإشعاع

وتحتوي بذور الشيا على مضادات أكسدة قوية مثل الميريستين والكيرسيتين وحمض الكافيين، والتي قد تدعم أيضًا صحة القلب والكبد.

مصدر جيد للبروتين

تعد بذور ااشيا غنية بالبروتين، حيث تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، مما يجعلها مصدرًا كاملًا للبروتين. وبفضل ذلك، يمكنها أن تساعد في موازنة مستويات السكر في الدم وتوفير مصدر طاقة ثابت طوال اليوم.

غنية بالدهون الصحية

عند تناول بذور الشيا، يحصل الشخص أيضًا على جرعة كبيرة من الدهون الصحية، بما في ذلك أحماض أوميغا 3 الدهنية. أحماض أوميغا 3 ضرورية لصحة الدماغ والعين، والمناعة، وحتى صحة القلب.

ما هي الفوائد الصحية لبذور الشيا؟

تتميز بذور الشيا بفوائد صحية عديدة، بدءًا من تحسين صحة الأمعاء، وتزويدها بكمية كبيرة من البروتين، وربما المساعدة في إنقاص الوزن، بما في ذلك:

تحسين صحة الأمعاء

تعزز بذور الشيا امتصاص الفيتامينات في الأمعاء، كما أنها تعزز نمو بكتيريا الأمعاء "النافعة".

بناءً على محتواها من الألياف، من المرجح أيضًا أن تساعد بذور الشيا في تخفيف الإمساك.

تساعد في إنقاص الوزن

قد يساعدك شرب كوب من ماء الشيا (بذور الشيا المخلوطة بالماء) على تناول كميات أقل من الطعام. تتمدد بذور الشيا عند تبليلها وتشغل مساحة في المعدة، مما قد يقلل من الشعور بالجوع، مما قد يؤدي إلى إنقاص الوزن. كما يمكن للأطعمة الغنية بالبروتين أن تساعد في إنقاص الوزن عن طريق زيادة الشعور بالشبع.

لكن يجب الحذر نظرًا لاحتواء بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف، فقد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي إذا تم تناولها بإفراط، وإذا لم يشرب الشخص كمية كافية من الماء، فقد تؤدي بذور الشيا إلى الإمساك والانتفاخ والغازات.

قد تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة

تشير الدراسات، إلى أن بذور الشيا قد تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسمنة، وربما حتى السرطان. تُظهر نتائج الدراسات التي أُجريت على البشر أن بذور الشيا قد:

تُقلل الالتهابات

تُحسّن التحكم في مستويات السكر في الدم

تُخفّض ضغط الدم

تُرفع مستويات أحماض أوميغا 3 الدهنية في الدم

تُخفّض الدهون الثلاثية

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